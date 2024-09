Ucraina, “Biden verso via libera per colpire la Russia con missili Nato”. Mosca: “Vogliono inviare truppe”

Roma, 13 settembre 2024 – Il momento della svolta della strategia militare ucraina potrebbe essere vicino: il presidente statunitense Joe Biden sarebbe propenso a concedere a Kiev il via libera di utilizzare missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. A riferirlo è il New York Times. Per ora, all’Ucraina è concesso utilizzarli esclusivamente per mirare alle basi nemiche schierate a ridosso del confine, ma non nell’entroterra. Le voci giungono a poche ore dall’arrivo del premier britannico Keir Starmer a Washington: il governo di Londra ha già concesso a Kiev di utilizzare le armi spedite – in particolare i missili Shadow Storm – per colpire la Russia. Il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato che la Nato sarebbe pronta a inviare truppe in Ucraina, e che quello che sta facendo “è un gioco pericoloso”.

Il viceministro della Difesa cinese Dong Jun ha invece ribadito che per il suo governo “l’unica via d’uscita” in Ucraina come a Gaza è quella di un “negoziato” che avrebbe come obiettivo ultimo la “riconciliazione”. “Ogni paese ha il diritto di salvaguardare i propri interessi di sicurezza e di sviluppo, ma per risolvere i problemi è necessario un giusto ordine internazionale”, ha dichiarato il ministro.

Le notizie in diretta

Un soldato ucraino carica un missile su un elicottero (foto Epa/Oleg Petrasyuk)