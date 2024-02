Guerra in Medio Oriente, la diretta: Netanyahu presenta un piano post guerra che cancella l’Unrwa. L’Anp: “Fallirà”

09:20

L'Egitto ha costruito un muro di 3 km al confine

Secondo BBC Verify, l`Egitto ha costruito un muro di oltre tre chilometri la scorsa settimana e c`è stata un' "ulteriore bonifica di una vasta area vicino al confine con Gaza". All'inizio di febbraio, l'Egitto aveva iniziato a costruire un'area circondata da alti muri di cemento al confine con la Striscia, che avrebbe dovuto ospitare i palestinesi in fuga da Rafah. La Bbc afferma che "le autorità della provincia egiziana del Nord Sinai hanno rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che `le forze armate stanno allestendo un`area logistica per ricevere aiuti per

Gaza` per allentare la congestione sulle strade vicino al confine", "aree di attesa per i camion, magazzini sicuri, uffici amministrativi e alloggi per gli autisti".