Media arabi: “Sinwar è in Egitto con alcuni ostaggi e manda messaggi per le trattative”. Onu: veto Usa su tregua permanente

Roma, 21 febbraio 2024 – Mistero sulla sorte di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza braccato da Israele. La stampa saudita ha rivelato che sarebbe riuscito a passare in Egitto dai tunnel presenti a Rafah, portando con lui anche alcuni ostaggi. La notizia non ha però trovato conferma in Israele. Ma dopo giorni di dubbi e interrogativi, Sinwar sarebbe ricomparso sulla scena: secondo la tv Kan, che cita mediatori delle trattative tra Hamas e Israele, avrebbe ripreso ad inviare messaggi alla leadership del suo movimento all'estero.

Yahya Sinwar, capo di Hamas: per i media arabi sarebbe in Egitto (foto d'archivio)

Intanto al 137esimo giorno di guerra, Israele non si ferma e ha continuato ad operare a largo raggio sulla Striscia di Gaza, con particolare intensità soprattutto a Khan Yunis, nel sud della Striscia. E dopo uno degli ultimi raid della scorsa notte Medici senza frontiere ha affermato che è stato colpito un proprio rifugio e due familiari del suo personale sono morti assieme ad almeno 14 altre vittime e diversi feriti tra Khan Yunis e Rafah.

Rispetto alle trattative sugli ostaggi, una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo e, secondo fonti egiziane, sarebbe giunta nel più stretto riserbo anche una missione israeliana. Ma il premier Netanyahu ieri ha avvertito che il rilascio degli ostaggi non può essere “a ogni costo”. Mentre in Consiglio di Sicurezza dell’Onu gli Usa hanno messo il veto ad una nuova risoluzione araba per l'immediato cessate il fuoco a Gaza, sottolineando che “non è il momento di una tregua permanente”. Una decisione subito bollata da Hamas come “un via libera per ulteriori massacri”.

