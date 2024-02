Wsj, 007 Usa: “Dubbi su ampiezza legami staff Unrwa e Hamas”

Roma, 23 febbraio 2024 – Secondo un nuovo rapporto degli 007 Usa non è “possibile verificare le accuse mosse da Israele secondo cui il 10% degli oltre 12mila operatori dell’Unrwa, agenzia Onu per i palestinesi a Gaza, abbia avuto legami con Hamas”. E' quanto riferisce il Wall Street Journal.

Libano, scuola allestita da Unrwa (Ansa)

Il National Intelligence Council americano non contesta le accuse di legami tra una parte del personale Unrwa e gruppi militanti della Striscia, ma fornisce una valutazione più misurata sull'ampiezza di tali legami. Rispetto ai 12 dipendenti dell'agenzia Onu, di cui Israele ha fornito prove di coinvolgimento diretto nell'attacco di Hamas del 7 ottobre, gli 007 Usa ritengono le accuse plausibili ma non possono fare affermazioni più forti perché non dispongono di una propria conferma indipendente. I 12 operatori sono già stati licenziali dall'Unrwa che, tuttavia, ha messo in dubbio come Tel Aviv abbia elaborato le cifre relative ai legami più ampi del suo personale con i gruppi militanti.