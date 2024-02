Trattativa sugli ostaggi al Cairo, aperture di Hamas e Grantz conferma: “Ci sono segni preliminari”. Decine di attacchi su Rafah

Roma, 22 febbraio 2024 – Decine di attacchi aerei di Israele nella notte su Rafah nel sud della Striscia di Gaza, un’azione svolta nel momento in cui iniziano complicati colloqui al Cairo per cercare di stabilire una tregua sul territorio palestinese. Mentre secondo le Nazioni Unite 2,2 milioni di persone, la stragrande maggioranza della popolazione, sono minacciate di carestia a Gaza, e le organizzazioni umanitarie denunciano attacchi contro le loro installazioni. Rafah è "l'ultimo bastione" di Hamas agli occhi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu deciso, nonostante le proteste internazionali, a lanciare lì un'offensiva di terra per sconfiggere il movimento islamico palestinese e liberare gli ostaggi detenuti a Gaza. Quasi 1,5 milioni di persone, secondo l'Onu, sono ammassate in questa città situata al confine chiuso con l'Egitto.

Attacchi su Rafah

Intanto al Cairo qualcosa si sta muovendo per un nuovo accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani e su una possibile tregua a Gaza. Il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, citando fonti diplomatiche, ha riferito di “progressi nei colloqui tra Egitto e Hamas”. La fazione islamica, ha proseguito, “ha ammorbidito le sue posizioni e l'Egitto sta lavorando per ottenere una flessibilità simile anche con la delegazione israeliana che arriverà al Cairo nelle prossime ore”. A dare più forza alle indiscrezioni ci ha pensato il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. “Segni preliminari”, ha detto, indicano che “c'è la possibilità di far avanzare un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Non lasceremo intentata possibilità per riportarli a casa”.

In Brasile, a Rio, è iniziato il G20 dei ministri degli Esteri in un clima di tensione sulle crisi in Ucraina e in Medio Oriente: gelo tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Blinken.

