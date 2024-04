Attacco alla base Usa in Siria, Hezbollah: “Solo l’inizio”. Sanzioni americane all’Idf, Netanyahu: “Lotterò con tutte le mie forze”

Roma, 22 aprile 2024 – Non si fermeranno gli attacchi iracheni contro le forze statunitensi, l’obiettivo è spingere la Casa Bianca a ritirare le truppe dall’Iraq. “Quello che è successo è solo l'inizio”, dicono gli sciiti di Hezbollah – sostenuti dall’Iran – dopo il raid di ieri sera: almeno cinque razzi sono stati lanciati dalla città irachena di Zummar contro base militare americana nel nord-est della Siria. L’attacco è stato condotto il giorno dopo che il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani è tornato da una visita negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden.

Gli Stati Uniti hanno lasciato trapelare l’intenzione di tagliare gli aiuti all'unità militare Netzah Yehuda dell’Idf per presunte violazioni dei diritti umani in Cisgiordania. Netanyahu: “Lotterò con tutte le mie forze". Intanto nella Striscia di Gaza, la tensione resta alta: scoperta ieri una fossa comune nell’ospedale di Khan Yunis – con 180 corpi di donne anziane e bambine – mentre il ministro israeliano Katz ha diffuso foto del Colosseo e della Torre Eiffel in fiamme: “L’attacco dell’Iran può accadere in tutto il mondo”. Attacco terroristico oggi a Gerusalemme: un’auto ha investito due pedoni, terroristi in fuga.

Soldati israeliani nei territori occupati in Cisgiordania