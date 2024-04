Israele lancia il contrattacco contro l’Iran: colpita la base militare di Esfahan. Teheran: “Siti nucleare al sicuro”. Usa informati, ma non hanno dato il via libera

05:16

Golfo Persico, allerta per 72 ore: "Segnalare attività sospette"

L'agenzia per la sicurezza marittima britannica Ukmto ha diramato un'allerta di 72 ore nel Golfo Persico in seguito alle notizie di un attacco israeliano in Iran. “Le imbarcazioni che stanno transitando nel Golfo Persico e nell'area occidentale dell'Oceano indiano potrebbero registrare un aumento delle attività di droni nella regione”, si legge nel bollettino. “Al momento non ci sono indicazioni di mercantili nell'area. I comandanti segnalino ogni attività sospetta e droni all'Ukmto. L'avviso di sicurezza è valido per 72 ore dalla sua pubblicazione”.