Fonti Usa, Israele potrebbe colpire obiettivi chiave fuori dall’Iran. Cina: “Evitare ulteriori scontri"

Roma, 16 aprile 2024 – “Fermo sostegno degli Stati Uniti alla difesa di Israele”. A dirlo è il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, dopo il colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Yoav Gallant per discutere “delle conseguenze degli attacchi senza precedenti dell'Iran del 13 aprile che le forze statunitensi, israeliane e partner hanno contrastato in un'operazione difensiva combinata”.

Secondo alcuni funzionari statunitensi, Israele potrebbe colpire obiettivi chiave al di fuori dell'Iran – come le sue milizie in Siria o il gruppo terroristico Hezbollah in Libano – per evitare di scatenare un conflitto totale in Medio Oriente.

Nella conversazione con Gallant, Austin ha “riaffermato l'interesse condiviso dei due Paesi per la stabilità regionale”, spiega lo stesso segretario alla Difesa americano in un post pubblicato oggi sul suo account X. Ieri pomeriggio il Gabinetto di guerra israeliano si è riunito per la quarta volta negli ultimi due giorni per decidere su come procedere tra escalation e deterrenza. “L'Iran dovrà aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco, proprio come ha fatto con Israele”, ha sottolineato ieri il premier Netanyahu. È previsto per oggi un nuovo summit per stabilire le modalità dell’attacco. Rimandata la riapertura delle centrali nucleari iraniane, forse oggi: “Siamo ancora preoccupati” per eventuali rappresaglie israeliane.

