Raid notturni israeliani, 21 morti in Libano e 31 a Gaza. Usa all’Iran: “Gravi conseguenze se attacca Trump”

Gli Usa avvertono l'Iran: "Gravi conseguenze se attacca Trump"

La Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti hanno monitorato da vicino, per anni, le minacce iraniane contro l'ex presidente Donald Trump e mette in guardia dalle "gravi conseguenze" se Teheran dovesse attaccare un qualsiasi cittadino statunitense. "Consideriamo questa una questione di sicurezza nazionale, di massima priorità, e condanniamo fermamente l'Iran per queste sfacciate minacce. Se l'Iran attaccasse uno dei nostri cittadini, compresi coloro che continuano a servire gli Stati Uniti o coloro che in precedenza lo hanno fatto, l'Iran affronterebbe gravi conseguenze", afferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett.