Guerra in Medio Oriente, tensione con l’Iran: razzi su base Usa in Siria, Stati Uniti e Gb annunciano sanzioni. Israele e Hamas distanti da un nuovo accordo

Roma, 30 gennaio 2024 – Cresce la tensione con l’Iran e Stati Uniti e Regno Unito annunciano nuove sanzioni. Dopo l’attacco missilistico alla base americana Tower 22 in Giordania, il Pentagono avverte che non saranno tollerate ulteriori minacce e risponderanno in modo consequenziale a nuovi attacchi. “Ma non cerchiamo una guerra con l'Iran né un conflitto ampio in Medio Oriente”, ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Ma in Siria è stata presa di mira un’altra base militare Usa, quella di al Omar, da razzi sparati da forze filo-iraniane.

Gruppo di miliziani filo-iraniani Houthi in una manifestazione contro Usa e Isreale in Yemen

Intanto sono ore di attesa nello sforzo diplomatico per gli ostaggi a Gaza. La bozza di intesa, negoziata da Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar a Parigi, che prevede una prima pausa di 30 giorni che porterebbe al rilascio delle donne, dei bambini e degli anziani in ostaggio seguita da una seconda fase di altri 30 giorni per la liberazione di soldati israeliani e civili adulti, è stata sottoposta a Hamas ed è pronta a passare anche sotto l'esame del gabinetto di guerra israeliano.

Lo Stato ebraico resta cauto, c'è “ancora una lunga strada davanti”. Anche Hamas smorza le aspettative per una tregua duratura a Gaza: “Israele accetti di porre fine all'aggressione globale alla Striscia”. Hamas vuole negoziare un "cessate il fuoco completo e totale e non di una tregua temporanea", ha dichiarato Taher al Nunu, alto dirigente del gruppo islamista. Non appena cesseranno i combattimenti, si potrà "parlare del resto dei dettagli", compresa la liberazione dei circa 100 ostaggi ancora detenuti, ha aggiunto.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Ultime notizie