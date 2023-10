Attacchi dal Libano: israeliani morti e feriti. Tel Aviv: tempo fino alle 13 per lasciare Gaza. Ucciso un terrorista di Hamas per l’attacco al Kibbutz Nirim

07:08

Israele: nuovo corridoio per lasciare Gaza fino alle 13

"Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lasciare Gaza City ed il nord della Striscia e di spostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10:00 e le 13:00 (ora locale, ndr) Israele non colpirà l'itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona": lo ha reso noto su X il lingua araba il portavoce militare, Avichay Adraee. "Per la vostra sicurezza sfruttate questo breve lasso di tempo per andare a sud. Potete essere certi - conclude Adraee - che i dirigenti di Hamas hanno già provveduto alla protezione loro e delle loro famiglie".