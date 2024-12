Netanyahu ora minaccia gli Houthi: “Stessa sorte di Hamas e Hezbollah”

Roma, 25 dicembre 2024 – “Gli Houthi nello Yemen subiranno la stessa sorte degli altri nemici di Israele nella regione". Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu durante l'accensione di una candela di Hanukkah per i dipendenti del suo ufficio a Gerusalemme.

Benjamin Netanyahu è tornato ad avvisare tutti i nemici di Israele

"Anche gli Houthi impareranno ciò che hanno imparato Hamas, Hezbollah, il regime di Assad e altri, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione verrà appresa in tutto il Medio Oriente", ha promesso Netanyahu.

Le sue parole giungono poche ore dopo che almeno un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen – sostenuti dall'Iran – è caduto in un'area aperta della città meridionale di Askhelon e che un missile balistico è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano, secondo l'Idf.

"Oggi accendiamo la prima candela di Hanukkah per commemorare la vittoria dei Maccabei di allora e la vittoria dei Maccabei di oggi", ha ricordato Netanyahu. "Come abbiamo fatto allora, colpiamo gli oppressori e coloro che pensavano di tagliare il filo della nostra vita qui, e questo varrà per tutti", ha avvertito. Alla cerimonia ufficiale Netanyahu è stato affiancato da Ronen e Orna Neutra, genitori dell'ostaggio israeliano-americano ucciso, Omer Neutra.