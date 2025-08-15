Dialogo su Artico e terre rare. Ipotesi sblocco del commercio

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
EsteriDialogo su Artico e terre rare. Ipotesi sblocco del commercio
15 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Il vertice di Ferragosto potrebbe aprire la strada a un riavvio dei rapporti economici tra Stati Uniti e Russia, congelati dall’invasione dell’Ucraina. Per il Cremlino, l’obiettivo è un “reset” che permetta di ricostruire canali commerciali e di cooperazione strategica, in particolare sulle infrastrutture e l’energia nell’Artico, area cruciale per sicurezza, rotte marittime e risorse naturali. Le “terre rare”, fondamentali per le tecnologie avanzate, l’industria militare e la transizione energetica, sono al centro delle mire di entrambi i Paesi, anche per contenere la crescente influenza della Cina su questi mercati. Alcuni funzionari russi hanno lasciato intendere possibili intese con Washington per sfruttare giacimenti e sviluppare progetti comuni in settori ad alta redditività. Trump non ha escluso un ritorno alla normalità negli scambi, dichiarando che "la Russia ha un territorio di grande valore, se Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra". Per Mosca, ogni apertura commerciale significherebbe anche ridurre l’isolamento e aggirare parte delle sanzioni.

