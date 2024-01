Guerra in Medio Oriente, trattativa ostaggi: prima apertura di Hamas. Israele risponde ai 21 soldati uccisi a Khan Yunis: almeno 100 miliziani morti nei combattimenti a Gaza

Roma, 24 gennaio 2024 – Violenti combattimenti nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore con Israele che afferma di aver scovato e ucciso a Khan Yunis almeno 100 miliziani di Hamas dopo che un’esplosione ha causato la morte di 21 soldati in un solo attacco: è il maggiore agguato subito dalle forze israeliane dall’inizio delle operazioni di terra a Gaza che è stato mostrato in un video choc pubblicato online da Hamas. Vengono denunciate inoltre diverse vittime tra i civili palestinesi in un raid su Jabalia.

Soldadi israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza

Rispetto alle trattative per gli ostaggi catturati il 7 ottobre, alcuni mediatori egiziani citati dai media Usa affermano che Hamas avrebbe aperto al rilascio di alcuni ostaggi israeliani in cambio di una tregua significativa nei combattimenti. Ieri era stato comunicato il rifiuto dei miliziani palestinesi di accettare 2 mesi di cessate il fuoco proposto da Israele in cambio del rilascio di tutti i rapiti. Il comando americano ha comunicato di aver distrutto oltre 25 siti di lancio e 20 missili Houthi negli ultimi raid sullo Yemen.

Oggi il ministro degli Esteri italiano Tajani sarà in Libano mentre in serata andrà in Israele. Stasera dovrebbe riunirsi il Consiglio di sicurezza dell'Onu ed è prevista la presenza del ministro degli Esteri russo Lavrov.

Le ultime notizie