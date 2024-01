Guerra in Medio Oriente, ultima ora. La proposta di Israele: 2 mesi di tregua e l’uscita da Gaza dei leader di Hamas in cambio degli ostaggi

Roma, 23 gennaio 2024 – Due mesi di tregua e l’uscita sicura da Gaza agli alti dirigenti di Hamas. Sono i punti chiave di un potenziale accordo di cessate il fuoco messo sul piatto da Israele in cambio della liberazione degli ostaggi.

Tel Aviv rilancia così dopo che Netanyahu ha respinto la richiesta di Hamas di porre fine alla guerra in cambio del rilascio dei detenuti israeliani. Un apparente passo indietro dovuto alla crescente pressione pubblica per riportare a casa i prigionieri palestinesi in mano al movimento palestinese: ieri i familiari hanno fatto irruzione alla Knesset.

Segui la diretta qui sotto

Gli israeliani chiedono la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas