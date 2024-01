Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: “Con me mai uno Stato palestinese”. A Gaza 25mila morti, l’Onu: “Distruzioni di massa senza precedenti”

Roma, 22 gennaio 2024 – Benyamin Netanyahu è sotto assedio sia sul fronte interno, con l’aumento delle proteste nelle città israeliane, sia nei rapporti internazionali, con lo scontro con Usa e Ue sulla soluzione a due Stati. Da una parte dopo oltre 3 mesi di guerra la popolazione israeliana inizia ad alzare la voce e ad accusare il premier di non aver ottenuto i risultati attesi sul rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas dal 7 ottobre, dall’altra parte ieri è stata rimarcata la distanza con Joe Biden e l’Europa sulle prospettive di uno Stato palestinese.

"Ho chiarito al presidente Usa Biden - ha detto il primo ministro Netanyahu dopo il colloquio di venerdì tra i due - la determinazione di Israele a conseguire tutti gli obiettivi della guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”. La Striscia dovrà essere “smilitarizzata” e “restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione”.

Un campo a Rafah, a sud della Striscia di Gaza

Intanto nei prossimi giorni l'inviato americano per il Medio Oriente, Brett McGurk, sarà prima in Egitto e poi in Qatar. Per il segretario generale dell'Onu Guterres, "le operazioni militari di Israele hanno diffuso distruzioni di massa e ucciso civili su una scala senza precedenti durante il mio mandato come segretario generale”. Ieri è trovato un tunnel dove sono stati tenuti 20 ostaggi, mentre secondo il bilancio delle autorità palestinesi si sono superati i 25mila morti nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.

