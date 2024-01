Israele - Hamas, news in diretta. Usa: “L’esercito israeliano ha eliminato solo il 20 o 30% dei miliziani”. Londra critica Netanyahu: “Serve soluzione con due Stati”

Roma, 21 gennaio 2024 - Continua senza sosta la caccia dell'esercito israeliano ai membri di Hamas. Le operazioni militari dell'Idf (Israel Defence Force) si stanno concentrando nell'area di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove ieri l'aviazione con la Stella di David "ha eliminato diversi terroristi", ha confermato il portavoce militare. Nell'area i soldati israeliani, le cui perdite sono salite a 195 morti dall'inizio dell'offensiva di terra nella Striscia, hanno scoperto "ingenti quantità di armi" di Hamas, inoltre i militari stanno esplorando una vasta rete di tunnel e di bunker estesa sotto la città. Tunnel che potrebbero portare agli ostaggi, o dare indizi sulla loro sorte, come in quello scovato dai soldati sotto la casa di un dirigente di Hamas, sempre a Khan Yunis. Secondo il portavoce Daniel Hagari lì i terroristi avrebbero tenuto in prigionia "in dure e inumane condizioni", una parte di ostaggi. In fondo al nascondiglio, a una profondità di circa 20 metri, è stata trovata una grande sala dove i militari ritengono siano stati tenuti in cattività circa 20 ostaggi, alcuni liberati in seguito come la bambina Emilia Aloni, di cui sono stati trovati i disegni gfatti in prigionia.

Ma Israele sarebbe ancora lontana da perseguire i risultati sperati dall'operazione militare nella Striscia, infatti secondo il Wall Street Journal, sulla base delle stime delle agenzie di intelligence Usa, l'Idf avrebbe eliminato solo tra il 20% e il 30% dei miliziani di Hamas. Il Jerusalem Post, che ha riproposto l'articolo, ha scritto che le forze israeliane la settimana scorsa avevano ammesso di aver ucciso novemila combattenti palestinesi su circa 30.000 delle forze stimate prima del conflitto. Anche sullla sorte degli ostaggi l'azione militare è servita a poco, tanto che ieri Hamas rivendicava, tramite Musa Abu Marzouk, membro dell'ufficio politico: "Alla fine, Israele sarà costretto a raggiungere un accordo, perché in più di cento giorni di guerra non è riuscito a recuperare alcun prigioniero con la forza".

Intanto si alzano le voci contro Benyamin Netanyahu, in patria da parte dei parenti degli ostaggi a dell'opposizione, e sul piano internazionale da parte degli alleati di Usa e Europa, dopo che il premier ha confermato di essere contrario alla sovranità palestinese a Gaza, affermando che Israele deve mantenere "il controllo sulla sicurezza del territorio palestinese". Sull'argomento è intervenuto prima il segretario alla Difesa del Regno Unito, Grant Shapps, ospite su Bbc One: "I palestinesi meritano uno Stato sovrano, Israele merita di avere la piena capacità di difendersi e la propria sicurezza. A meno che non si persegua una soluzione a due Stati, non vedo davvero un'altra soluzione". E Stephane Sejourné, ministro degli Esteri francese, che ha dichiarato: "I palestinesi hanno diritto alla sovranità e a uno stato".

Una sala in un tunnel dove venivano tenuti gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas

