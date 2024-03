Israele apre uno spiraglio sulla tregua, la proposta ad Hamas: 700-800 prigionieri in cambio di 40 ostaggi

06:30

La proposta di Israele ad Hamas: 800 prigionieri in cambio di 40 ostaggi

Israele avrebbe consegnato al movimento palestinese Hamas un documento con le sue posizioni sulle tre fasi dell'accordo che le due parti stanno negoziando per il rilascio dei prigionieri, compresa la sua disponibilità alla liberazione di 700-800 prigionieri palestinesi in cambio di 40 ostaggi, ha riferito oggi Channel 12. "Nel documento presentato, Israele ha mostrato una nuova

flessibilità in diversi settori chiave", ha spiegato la televisione citando fonti anonime.



Mentre nel quadro dei negoziati svoltisi a Parigi in febbraio, Israele prevedeva di liberare 400 prigionieri palestinesi in cambio di 40 ostaggi - donne, bambini, malati e anziani - nella prima fase dell`accordo, durante una tregua di sei settimane, il paese è ora pronto a rilasciare "quasi il doppio" dei detenuti, compresi 100 condannati per omicidio.



Secondo Channel 12, Israele attende ora una risposta dal leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, nei prossimi tre giorni e ritiene che le probabilità di raggiungere un accordo siano del 50%. L'emittente ha riferito inoltre che, per la prima volta nei negoziati, Israele si è detto disposto a discutere la possibilità di consentire ai palestinesi che erano stati evacuati durante i combattimenti di tornare nel nord di Gaza. Un provvedimento, però, che non riguarderebbe tutti, escludendo in particolare gli uomini in età da combattimento.



Israele continua a mantenere "linee rosse" che escludono un completo ritiro delle sue forze armate dalla Striscia di Gaza e insiste sul fatto che la campagna per distruggere Hamas riprenderà una volta concluso l'accordo, ha aggiunto Channel 12. Fino ad oggi Hamas ha chiesto che qualsiasi nuovo rilascio di ostaggi fosse accompagnato da un impegno israeliano a porre fine alla guerra, una condizione che Israele ha rifiutato definendola "delirante".