Notte di raid e scontri a Gaza dopo la risoluzione Onu sul “cessate il fuoco immediato”

23:45

Usa: "Nessun motivo di credere a un genocidio di Israele"

Gli Stati Uniti non hanno "alcuna ragione di credere che Israele abbia commesso atti di genocidio a Gaza", ha dichiarato un funzionario statunitense, dopo che un relatore speciale delle Nazioni Unite ha affermato che ci sono "ragionevoli motivi" per farlo. "Ribadiamo la nostra opposizione di lunga data al mandato di questo relatore speciale, che è di parte contro Israele", ha dichiarato il funzionario all'agenzia Afp a condizione di restare anonimo. In un rapporto pubblicato ieri, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi ha affermato che ci sono "ragionevoli motivi" per credere che Israele abbia commesso diversi "atti di genocidio" contro i palestinesi di Gaza.