Gaza news, spiragli sulla tregua. Media: Israele accetta la proposta Usa su numero di prigionieri per ostaggi

Ministro Gallant oggi a Washington

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant partira' oggi per Washington per colloqui negli Stati Uniti su Gaza. Lo ha annunciato il governo israeliano, secondo quanto riporta il Guardian. Gallant incontrera' l'omologo americano Lloyd Austin, il segretario di stato americano Antony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan "e altri alti funzionari", si legge in una nota. "Le parti discuteranno gli sviluppi nella guerra contro l'organizzazione terroristica Hamas a Gaza, gli sforzi intrapresi per restituire gli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, gli sforzi umanitari e le misure necessarie per garantire la stabilita' regionale", si legge. La visita arriva dopo l'ultimo tour di Blinken nella regione durante il quale ha avvertito che un'offensiva israeliana sulla citta' di Rafah, nel sud di Gaza, sarebbe un "errore" che "rischia di isolare ulteriormente

Israele nel mondo". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato venerdi' scorso che Israele e' pronto ad andare avanti con l'operazione Rafah "da solo", senza il sostegno degli Stati Uniti. La visita di Gallant e' la prima a Washington dallo scoppio dei combattimenti.