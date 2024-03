Tregua a Gaza, slitta a lunedì il voto del Consiglio di sicurezza Onu. Guterres a Rafah: “Urgente il cessate il fuoco”

Roma, 23 marzo 2024 – Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu rinvia a lunedì il voto, originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza preparata da alcuni membri non permanenti dell'organismo. La decisione segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa per la tregua, che per Mosca “dava l'ok all'attacco a Rafah”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha ribadito il suo appello per un rapido cessate il fuoco a Gaza e la necessità che i camion degli aiuti umanitari ammucchiati sul lato egiziano del valico di Rafah entrino nella Striscia il più rapidamente possibile.

Blinken incontra Netanyahu, il premier ribadisce: “Non c'è modo di sconfiggere Hamas senza andare a Rafah. Spero che lo faremo col sostegno degli Stati Uniti, ma se sarà necessario andremo da soli”. Il segretario di Stato Usa avverte: “Un'offensiva di terra isolerebbe Israele”.

Bombardamenti israeliani nella parte settentrionale di Rafah (Ansa)

