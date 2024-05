Sale a 40 morti e decine di feriti il bilancio del raid a Rafah. Al Jazeera: “Bruciati vivi”

04:49

Hamas ai palestinesi nel mondo: "Marciare con rabbia"

Hamas ha lanciato un appello ai palestinesi nel mondo: devono "insorgere e marciare contro il "massacro" dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nell'estremo sud di Gaza. "Alla luce dell'orribile massacro sionista commesso dall'esercito criminale di occupazione contro le tende degli sfollati, invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania, a Gerusalemme, nei territori occupati e all'estero, a sollevarsi e marciare con rabbia contro il massacro sionista in corso contro il nostro popolo nel settore", ha affermato il gruppo palestinese in una nota.