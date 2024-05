Razzi da Gaza, sirene nel centro di Israele. Lanci da Rafah, Hamas rivendica

11:19

Sirene d'allarme per razzi da Gaza

Le sirene di allarme per razzi da Gaza stanno risuonando nella parte centrale di Israele. Lo ha fatto sapere l'esercito. Su Tel Aviv - ha constatato l'Ansa sul posto - si sono udite esplosioni in cielo probabilmente dovute all'intercettazione dell'Iron Dome. Erano mesi che non succedeva.