Guerra in Medio Oriente, Netanyahu apre allo scambio di ostaggi ma Hamas frena dopo l’assedio dell’ospedale Al-Shifa

Roma, 13 novembre 2023 – Voci di un'intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. "Negoziati in corso, coinvolti anche Qatar e Egitto”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Sullivan. Ma Hamas frema dopo l'assedio all'ospedale Al-Shifa. Netanyahu non esclude l'accordo: “Meno ne parlo, più è probabile che si concretizzi", ha detto il premier israeliano in un’intervista alla Nbc senza dare ulteriori dettagli sui negoziati per il rilascio degli ostaggi. Tra i bambini presi in ostaggio da Hamas c'è anche un americano di tre anni i cui genitori sono stati uccisi negli attacchi del 7 ottobre. Secondo il Washington Post, l'intenzione di Hamas il 7 ottobre scorso era innescare un conflitto in tutta la regione.

Intanto dopo il 38esimo giorno di guerra, al confine con il Libano Hezbollah continua a sparare su Israele: missili anticarro hanno ferito 7 civili e 7 militari nel nord del Paese. Nella Striscia è stato aperto un corridoio umanitario di 7 ore per i palestinesi verso il sud di Gaza, mentre secondo il bilancio del ministero della Sanità di Hamas gli incessanti bombardamenti israeliani hanno ucciso 11.180 persone dal 7 ottobre, per lo più civili, tra cui 4.609 bambini. I combattimenti si concentrano nel cuore di Gaza City, nel nord del territorio, in particolare intorno ad alcuni ospedali sospettati dall'esercito israeliano di ospitare infrastrutture strategiche per Hamas, che usa la popolazione come "scudi umani", sostengono gli israeliani.

