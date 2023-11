Guerra a Gaza, news di oggi: bombe su sede Onu, morti e feriti. “Distrutto edificio dell’ospedale di Shifa”. Sette ore di corridio umanitario

Tel Aviv, 12 novembre 2023 – Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato una nuova pausa umanitaria per permettere l'evacuazione di civili dal nord della Striscia di Gaza. La Salah a-Din road rimarrà aperta per sette ore, dalle 09:00 alle 14:00 (ora locale). L’esercito ha assicurato un corridoio sicuro anche dall'ospedale di Shifa a Gaza City. Secondo Hamas, un edificio del nosocomio è stato distrutto dalle bombe.

I missili sulla città di Gaza hanno centrato anche una sede Onu, recentemente evacuata dal personale e occupata da civili sfollati. Ci sono diverse vittime. “La tragedia in corso dei civili morti e feriti intrappolati in questo conflitto deve finire – ha dichiarato l'Undp (agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo) in un comunicato –. I civili, le infrastrutture civili e l'inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite devono essere rispettati e protetti in ogni momento". Dall’Organizzazione mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere nuovi appelli per salvare gli ospedali nella Striscia, che rischiano di diventare “obitori”. Pazienti, anche neonati prematuri, sono già morti per la mancanza di elettricità che alimenta i macchinari salva vita, ha fatto sapere il ministero della Sanità di Gaza. Secondo le informazioni di Mezzaluna Rossa anche l’ospedale di al Quds ha cessato di essere operativo: è finito il carburante che permetteva ai generatori di funzionare.

