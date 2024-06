Gaza, Israele condanna rapporto Onu sui crimini di guerra: “Pieno di false accuse”

Roma, 13 giugno 2024 – All’indomani del Rapporto della commissione d’inchiesta delle Nazioni unite che accusa i soldati israeliani di aver commesso crimini di guerra nella Striscia di Gaza, arriva la ferma condanna del governo di Tel Aviv. L’analisi sarebbe “piena di false accuse e diffamazioni” contro l’Idf, descrivendo “una realtà fittizia in cui decenni di attacchi terroristici vengono omessi”, così come “non vengono riportati gli attacchi missilistici in corso contro i civili israeliani e non viene contemplato uno stato democratico che abbia il diritto di difendersi”.

Attacco aereo israeliano nel sud del Libano (Afp)

Proseguono intanto i negoziati per una tregua, sebbene sia complesso comprendere come stiano andando. I funzionari israeliani riportano un netto rifiuto da parte di Hamas, mentre i rappresentanti dell’organizzazione palestinese sostengono di aver mostrato una piena disponibilità.

Nella notte, caccia israeliani hanno colpito alcune strutture militari di Hezbollah nel sud del Libano, mentre nelle prime ore di oggi l’Idf ha effettuato pesanti bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza.

