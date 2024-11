Giornalista del Tg1 aggredito ad Amsterdam. “Filopalestinesi l’hanno circondato”

Roma, 12 novembre 2024 – Il giornalista del Tg1 Marco Bariletti e un cameraman aggrediti da un gruppo di filopalestinesi ad Amsterdam, pochi giorni dopo l’assalto ai tifosi israeliani del Maccabi. A raccontarlo oggi alla Commissione Segre al Senato, è stato il direttore della testata, Gian Marco Chiocchi. L’episodio risale a ieri sera. Bariletti “è stato circondato. Gli è stato sequestrato il telefono, è stato spintonato. Ha vissuto momenti di grande terrore e alla fine gli è stato chiesto, mentre era filmato da questi signori, di urlare 'free Palestine’”.

Su istruzioni del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, ha preso contatto con le autorità olandesi per raccogliere informazioni sulla vicenda. "Questo episodio - scrive la Farnesina in una nota - si inserisce in un contesto particolarmente grave, che ha visto aggressioni a tifosi israeliani in una fase di rigurgito di anti-semitismo che nelle stesse parole del governo olandese ha assunto dimensioni e caratteri preoccupanti”. L’ambasciata d’Italia si impegna a seguire “l'evoluzione” della situazione e a “tutelare i giornalisti e gli operatori dei media italiani in ogni scenario di azione”.

Messaggi di solidarietà sono arrivati nell’immediato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dalla Rai e dalla presidente della Commissione di vigilanza, Barbara Floridia che stigmatizza l’aggressione (“È inaccettabile che chi è impegnato a fare il proprio lavoro per informare i cittadini diventi bersaglio di atti di violenza”) insieme ad altri politici, tra cui il presidente del Senato. “Sono certo che Bariletti e la redazione proseguiranno il proprio lavoro con professionalità, dedizione e impegno nonostante queste intimidazioni”, ha detto Ignazio La Russa.