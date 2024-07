F-16 in Ucraina col contagocce. “Kiev ha chiesto 300 jet, ma ne vedrà una ventina”

Roma, 13 luglio 2024 - I caccia multiruolo F-16, come promesso da Biden, saranno a disposizione di Kiev entro la fine dell'estate, ma ci vorrà del tempo perché influiscano sulle sorti della guerra contro i russi, visto che i jet arriveranno con il contagocce. L'agenzia di stampa americana Bloomberg, citando fonti della Nato, parlano di uno squadrone di F-16 da 15 a 24 caccia, un numero molto inferiore ai 300 richiesti dall'Air Force ucraina.

F-16 Fighting Falcon

Problemi linguistici e ritardi nella logistica

Quello che frena la consegna dei Fighting Falcon, spiegano le fonti, sarebbero i problemi con l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio dei jet, che non possono partire e atterrare in Ucraina senza un adeguato supporto logistico e tecnico a terra. Poi i tanto temuti, fin dall'inizio dell'ok degli Usa, ostacoli linguistici tra piloti ucraini e addestratori stranieri. Infine in Ucraina serviranno piste di decollo e atterraggio non improvvisate, come lo sono adesso per sfuggire ai bombardamenti russi, ma fisse e ben difese perché presto saranno note all'intelligence russa, e soprattutto pulite dai detriti che mettono a rischio i tecnologici jet Usa.

F-16 da Danimarca, Norvegia, Belgio e Olanda, quando?

A marzo il New York Times parlava di iniziali sei caccia F-16 in Ucraina, dell'addestramento di 12 piloti e di una cinquantina di tecnici per la manutenzione. Un'altra fonte azzarda fino a 20 entro la fine dell'anno. Mentre resta un mistero a che punto sia la promessa di Danimarca, Norvegia, Belgio e Paesi Bassi di consegnare all'Ucraina una sessantina di caccia, con il dubbio maggiore sul livello raggiunto nell'addestramento di piloti e personale di terra, cosa che potrebbe richiedere molti mesi.

Cosa servono gli F-16 all'Ucraina

In numero sufficiente potrebbero influire intanto a livello difensivo intercettando i missili russi lanciati contro le città ucraine potendoli "agganciare" con i sensori ed abbattere con i propri missili aria-aria (Meno costosi dei terra-aria della contraerea). Inoltre con squadroni ben forniti di F-16 l'Ucraina potrebbe riprendere il controllo dei cieli del Paese (Dove ora i Su-35 di Mosca fanno strage dei vecchi Mig-29 ucraini), attaccare le difese russe, anche oltreconfine, e pattugliare la linea di contatto.