Zelensky: “Grazie a Meloni per il suo supporto all’Ucraina”. Attacco russo nella notte, intercettati 11 droni e 5 missili

10:27

Mosca arresta per spionaggio funzionario Osce nel Donetsk

Un tribunale della regione ucraina di Donetsk, controllata dalla Russia, ha disposto l'arresto di un membro della missione di monitoraggio dell' OSCE in Ucraina per "spionaggio". La Corte Suprema dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha dichiarato colpevole Vadym Golda, 56 anni, e lo ha condannato a 14 anni di carcere duro, ha dichiarato in una nota la procura generale russa.

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) l'ha condannata come "una grave violazione degli impegni degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale" e ha chiesto il rilascio immediato di Golda e di altri due funzionari incarcerati. Tre cittadini ucraini che erano membri della missione speciale di monitoraggio dell' OSCE in Ucraina - Golda, Maxim Petrov e Dmytro Shabanov - sono detenuti nell'Ucraina controllata dalla Russia dal 2022.