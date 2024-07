Ucraina, Kiev: “Abbattuti 4 droni Shahed partiti dalla Russia”. Zelensky in Irlanda. Prossima settimana incontro con i laburisti

Kiev, 13 luglio 2024 – Continuano gli attacchi russi sull’Ucraina. Nella notte, l’aeronautica di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto 4 droni Shahed, di fabbricazione iraniana, diretti verso le regioni di Kharkiv e Donetsk. Secondo il tenente generale Mykola Oleshchuk, un ultimo drone ha virato verso la Bielorussia, lasciando lo spazio aereo ucraino.

Intanto Zelensky è atteso stamani in Irlanda, dove incontrerà il capo del governo Simon Harris, nella contea di Clare, per discutere sugli aiuti che Dublino continuerà a fornire all’Ucraina. L’Irlanda è storicamente un Paese neutrale, ma sta contribuendo attraverso l'Ue con aiuti non letali e offrirà maggiore sostegno agli sforzi di Kiev per rimpatriare circa 20.000 bambini, che sono stati trasferiti con la forza in Russia e Bielorussia.

Il presidente ucraino è atteso la prossima settimana nel Regno Unito per parlare ai leader europei al Blenheim Palace, dove si incontreranno per discutere di Ucraina, sicurezza europea e democrazia.

Le notizie in diretta

Ucraina, Kiev: 6 morti negli attacchi russi di ieri sul Donetsk