GB, trasporti nel caos: allagato tunnel Eurostar per la tempesta, treni cancellati

Londra, 30 dicembre 2023 – Traffico ferroviario nel caos in Gran Bretagna causa maltempo sulla linea fra il Regno Unito e l'Europa dopo le devastazioni della tempesta Gerrit che si è abbattuta soprattutto sulla Scozia. Almeno 14 treni Eurostar sono stati cancellati a causa dell'allagamento di un tunnel nel sud dell'Inghilterra. Il blocco avviene nel fine settimana più trafficato dell’anno.

Londra, passeggeri in attesa durante l'ultimo sciopero che ha coinvolto l'Eurotunnel

I servizi Eurostar da e per Londra St Pancras International sono stati cancellati “fino alla fine della giornata” poiché forti piogge e forti venti continuano a colpire la capitale. Anche la Southeastern Railway non effettua servizi tra Ebbsfleet e London St Pancras International.

Migliaia di passeggeri in movimento in vista del Capodanno sono quindi rimasti bloccati. L'inondamento ha riguardato il tunnel che si trova vicino alla stazione internazionale di Ebbsfleet, nel Kent. Il Met Office ha diffuso avvisi di pioggia, neve e ghiaccio in ampie zone del Paese.

I servizi Eurostar da Londra sono stati cancellati “fino alla fine della giornata” per le forti piogge e i venti: oggi non è previsto alcun servizio ad alta velocità tra Ebbsfleet International e London St Pancras International. Per oltre 100 aree del paese è stato intanto emesso per oggi l’allarme inondazioni mentre pioggia, vento e neve si abbatteranno su alcune parti del paese.

Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn