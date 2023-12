California, onde di sei metri sorprendono turisti e residenti. Evacuate alcune aree per sicurezza

New York, 29 dicembre 2023 - Tanti tsunami, con onde fino a 6 metri, si stanno abbattendo sulla costa della California da ore. Masse d'acqua imponenti, e inattese, stanno provocando allagamenti e distruzione in strutture balneari, ma anche in città, penetrando per centinaia di metri oltre le barriere di protezione.

Onde alte fino a sei metri stanno spazzando la cosa della California

Già ieri la tempesta aveva scatenato onde proibite lungo Ventura Beach, una delle mete più gettonate in questi giorni dagli americani, tra Los Angeles e Santa Barbara, facendo fuggire i turisti che volevano fare le ultime passeggiate in spiaggia prima dell'anno nuovo.

E le attese non sono buone con le previsioni che parlano di onde alte anche dodici metri nella baia di San Francisco in giornata. Intanto alcune aree vicine all'oceano sono state evacuate.

I muri d'acqua che stanno scuotendo il sud della California hanno anche sorpreso una ventina di persone, travolte con tale violenza a Ventura Beach che otto sono state ricoverate in ospedale per le ferite. Un pescatore ha anche rischiato la vita quando è stato scaraventato in mare, fortunatamente è stato salvato.