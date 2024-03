Un esercito comune. Troppi sistemi diversi e pochi tank moderni. La lentezza della Ue

Roma, 20 marzo 2024 – Finché c’è la Nato, con l’articolo 5 che impegna alla tutela di ogni Paese da ogni aggressione esterna, l’Europa è al sicuro. Lo è stata per 55 anni. Ma se sotto un’eventuale presidenza Trump l’America si chiamasse fuori? Il Vecchio continente vedrebbe crollare il potenziale di deterrenza nucleare – la force de frappe francese è inadeguata e i britannici sono fuori dall’Unione europea – al pari di quella convenzionale. E poi sarebbe tutto da vedere se gli europei, come pure prevede l’articolo 42 del trattato di Lisbona, sarebbero davvero pronti a morire per Vilnius o Riga o Helsinki, creando così le premesse per ulteriori attacchi dello Zar e per una sottomissione di fatto alle mire russe: una finlandizzazione dell’Europa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, 65 anni, in una fabbrica di munizioni

Sulla carta gli eventuali Stati Uniti d’Europa avrebbero oggi circa 1,4 milioni di soldati. Più della Russia e quanto gli Stati Uniti. Secondi solo alla Cina, con i suoi 2 milioni e 200mila soldati. E anche i numeri di aerei e marine militari non sono male: saremmo secondi solo agli Stati Uniti. Ma il problema, serio, è l’integrazione. Sarebbe un gigante con poche armi pesanti – poco più di 2.600 carri armati moderni – e comunque con armamenti estremamente diversi, linee di comando e comunicazione distinte, poca abitudine – nonostante il lavoro di integrazione svolto dalla Nato – a combattere assieme, specie se l’Alleanza si dissolvesse.

Un esercito Ue conterebbe 178 sistemi d’arma diversi, rispetto ai 30 degli Stati Uniti. Venti tipologie di aerei militari da difesa aerea e d’attacco contro i 6 Usa. E molti sono d’importazione. Non è una forza armata, è un collage. È così che Bruxelles ha compreso che era l’ora di cambiare passo. Di avere una strategia per riarmarsi, investendo di più e soprattutto meglio.

Come ha detto il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, la strategia segna l’ingresso dell’Ue in una "modalità di economia di guerra". Nella stessa direzione si è espresso il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: "Dobbiamo passare a una modalità da economia di guerra. Perché se l’Ue non è in grado di fornire una risposta adeguata, prima o poi sarà il nostro turno". Uno choc, ma inevitabile. La brutale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina – ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di difesa europea, Josep Borrell – "ha riportato in Europa una guerra ad alta intensità. Dopo decenni di investimenti inadeguati, dobbiamo investire di più nella difesa, farlo meglio e insieme".

A questo servirà la Strategia industriale di difesa europea, predisposta dalla Commissione, che delinea un piano decennale per garantire la disponibilità e il rifornimento tempestivo di armi, in grado di tutelare l’Unione e i suoi partner dalle minacce esterne. Spendendo meglio e comunque fissando l’asticella ad almeno il 2% del Pil, cosa che per molti Paesi, Italia compresa, è un obiettivo molto ambizioso e sistematicamente rinviato.

Per raggiungere gli obiettivi posti dalla strategia Ue, gli Stati membri dovranno acquistare assieme almeno il 40% delle attrezzature per la difesa entro il 2030, rendere per allora gli acquisti interni pari al 35% del valore dell’intero mercato della difesa dell’Unione, e spendere almeno il 50% dell’intero budget per la difesa all’interno dell’Unione entro il 2030 e almeno il 60% entro il 2035. La strategia prevede di mobilitare 1,5 miliardi di euro del bilancio europeo tra il 2025 e il 2027. È uno sforzo erculeo, per le lentezze e la strutturale complicazione del processo politico comunitario. A parole siamo pronti a farlo, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo anche le elezioni europee di giugno il cui esito condizionerà il riarmo. Se sarà vero, o di facciata, lo decideranno (anche) gli elettori.