Madrid, 10 novembre 2019 - Al via le elezioni parlamentari in Spagna, le quarte in quattro anni: elezioni che si tengono nel segno di un'impasse politica perdurante, le tensioni indipendentiste in Catalogna e l'emergere dell'estrema destra. L'obiettivo è risolvere lo stallo, ma metà degli aventi diritto considera "probabile" la necessità di dover ripetere le elezioni un'altra volta ancora. Anche a questa tornata, infatti, si ripropone lo stesso equilibrio di forze di sette mesi fa, seppur con qualche cambiamento.

Sono stati aperti alle 9 di stamane i seggi. Gli spagnoli, circa 37 milioni gli elettori, potranno votare fino alle 20. Gli ultimi seggi a chiudere sono quelli alle isole Canarie (alle 21 ora italiana), dopodiché saranno diffusi gli exit poll. Pedro Sanchez, premier uscente e leader del partito socialista Psoe, è stato il primo candidato a votare oggi. Si sono successivamente avvicendati alle urne il leader del Partido Popular, Pablo Casado, e il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha incassato il sostegno di Matteo Salvini e Giorna Meloni. "Oggi tutti gli elettori esercitano uniti la loro sovranità", ha detto il leader di estrema destra, "il risultato serva per affinare l'unità della Spagna ed è nostro desiderio che si continui così, che gli spagnoli, uniti, siano i padroni del proprio futuro". Sulle aspettative per il suo partito Abascal si è limitato ad affermare: "Abbiamo compiuto la nostra missione in questa campagna elettorale potendo parlare con molti spagnoli. Adesso non ci resta che aspettare l'esito delle urne e accettarlo".

"La democrazia è la migliore eredità dei nostri genitori e dobbiamo usarla", ha detto alla stampa, dopo aver espresso il suo voto nel seggio allestito al centro culturale Volturno di Pozuelo de Alarco'n, località fuori Madrid, dove ha la residenza. In un ultimo appello per mobilitare l'elettorato, il leader socialista ha spiegato: "La democrazia ci unisce come Paese, ci rende più forti. Rafforziamo la democrazia con il nostro voto. Il voto di oggi deciderà la Spagna di domani".

"Speriamo che ci sia un'alta affluenza. Noi tenderemo una mano al Partito socialista". E' quanto ha dichiarato, ai giornalisti che lo aspettavano al seggio dove ha votato, Pablo Iglesias, il leader di Podemos che la scorsa estate, dopo mesi di trattative, non aveva alla fine dato l'appoggio ed i voti ad un nuovo governo di Sanchez.

Alle 18 affluenza in calo

Alle 18 il calo di affluenza alle urne spagnole si conferma con il 56,8%, quattro punti percentuali in meno rispetto al voto del 28 aprile, quando alla stessa ora si registrava il 60,74%.

Partiti e sondaggi

I due blocchi sembrano destinati al testa a testa, con la destra leggermente rafforzata e la sinistra indebolita. In base agli ultimi sondaggi i socialisti (Psoe) di Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo da giugno 2018, si confermano al primo posto, con 27,6% (26,7% secondo Ipsos) delle intenzioni di voto, ma in una posizione più debole rispetto alle elezioni dello scorso aprile. Per loro gli analisti preannunciano una "vittoria amara", con un numero di seggi nel nuovo Parlamento presumibilmente inferiore - tra 110 e 126 - che costringerà Sanchez, fino a pochi mesi fa convinto di avere la vittoria in tasca, a stringere alleanze con più formazioni per raggiungere la maggioranza assoluta dei 176 seggi, e quindi essere certo di riuscire ad ottenere il voto di fiducia per il suo nuovo governo. Sanchez pagherebbe il calo nei consensi per la crisi catalana, gli ultimi dati economici non proprio positivi e le critiche da alcune parti per la sua decisione di riesumare la salma del dittatore Franco per spostarla in un cimitero "riaprendo ferite del passato".

L'ascesa di Vox

Il Partito Popolare (Pp) si presenta rinvigorito, con il suo leader Pablo Casado accreditato del 21,2% delle preferenze, riducendo sempre di più le distanze dal Psoe, presumibilmente a soli 15 seggi di differenza: un recupero di 4,5 punti nelle ultime settimane che gli osservatori ricollegano alla scelta vincente di Casado di aver portato avanti una campagna elettorale con un profilo più moderato, incentrata sulle problematiche economiche, riuscendo così ad allontanare il fantasma del sorpasso da parte dei centristi Ciudadanos di Albert Rivera, ora al 9,3%, in calo di 6,6 punti. La penisola iberica rischia di dovere fare i conti con l'ascesa del partito di estrema destra Vox, guidato da Santiago Abascal, che potrebbe ottenere fino al 14% dei voti e 45 deputati, molto meglio dei 24 di questa legislatura. Se così fosse, i populisti diventerebbero il terzo partito politico in Spagna.