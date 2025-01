Disneyland nel mirino degli internauti cinesi. “Ruba il nostro Capodanno”

Roma, 27 gennaio 2025 – Disneyland nel mirino degli internauti cinesi a causa di un video di auguri del parco divertimenti che augura il buon Capodanno ‘lunare’, mentre si apre la festività che segna l’inizio dell’anno in base al calendario lunare. L’idea, seppur del tutto innocente, non è piaciuta a molti internauti cinesi che hanno protestato parlando di “appropriazione culturale”.

Il video, pubblicato sull'account Instagram di Disneyland il 18 gennaio, mostra le celebrazioni del Capodanno lunare al Disney California Adventure Park, anche con Topolino e Minnie che salutano indossando l'"hanbok", l'abito tradizionale coreano, davanti a un cartello con scritto "Lunar New Year". Una sovraimpressione mostra la scritta "Lunar New Year" e auguri di buon anno in coreano, vietnamita e cinese. Anche i sottotitoli del video includono "Happy Lunar New Year" in inglese e auguri nelle tre lingue.

Nella sezione dei commenti, utenti cinesi indignati hanno affermato che la festività dovrebbe essere chiamata Capodanno cinese. Altri commentatori, invece, hanno difeso la scelta, segnalando che la festività è effettivamente basata sul calendario lunare ed è comune a molti paesi dell'area sinica e dell'Asia orientale.

Un utente cinese ha scritto persino che "Corea e Vietnam sono province della Cina", mentre un altro utente ha chiesto di "rispettare l'origine di questa festa, proprio come noi rispettiamo le altre feste, per esempio il Natale".

Il Capodanno lunare è celebrato nelle comunità cinesi di tutto il mondo, quindi sempre più spesso si tende a definirlo "Capodanno cinese". Tuttavia, dal momento che è una festività anche per altri paesi dell'Asia, a partire da Corea e Vietnam, è corretto definirlo Capodanno lunare.

ll Capodanno cinese - che cade mercoledì 29, ma che si festeggerà per due settimane - segna l'ingresso nell'Anno del serpente. E’ tra le festività più sentite in Cina e in parte dell'Asia e in cui milioni di persone tornano a casa per trascorrere le vacanze in famiglia, in una migrazione annuale che si prevede già record. I cinesi godono di un lungo periodo di festività, che diventa un'opportunità per condividere cene in famiglia, assistere a spettacoli tradizionali o far esplodere petardi e fuochi d'artificio.

Le stazioni ferroviarie e gli aeroporti in tutta la Cina hanno registrato il picco più alto di viaggiatori nell'ultimo fine settimana prima della festività. Durante il tradizionale periodo di 40 giorni che va prima, durante e dopo le vacanze, si prevede che in Cina saranno effettuati circa nove miliardi di viaggi di passeggeri interprovinciali, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Si prevede che i viaggi in treno e in aereo "raggiungeranno livelli record" durante gli spostamenti di massa di quest'anno, sempre stando a Xinhua. La data esatta del Capodanno lunare - chiamato in Cina anche Festa di Primavera - cambia ogni anno, ma solitamente cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, in occasione della prima luna nuova.

Si tratta di un calendario diverso dal calendario gregoriano, che inizia il 1 gennaio. Nella tradizione, ogni anno prende il nome da uno dei 12 animali dello zodiaco cinese: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Secondo l'astrologia cinese, l'Anno del serpente è associato alla trasformazione, al rinnovamento e alla crescita spirituale. I serpenti sono noti per la loro capacità di cambiare pelle, simboleggiando il processo di lasciar andare il vecchio e abbracciare il nuovo.