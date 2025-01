Capodanno cinese, boom di viaggi: attesi 9 miliardi di passeggeri fra treno e aereo

Le stazioni ferroviarie e gli aeroporti in tutta la Cina hanno registrato il picco più alto di viaggiatori nell'ultimo fine settimana prima del Capodanno lunare (29 gennaio), tra le festività più sentite in Cina e in parte dell'Asia e in cui milioni di persone tornano a casa per trascorrere le vacanze in famiglia, in una migrazione annuale che si prevede già record.

Il Capodanno cinese - che cade mercoledi, ma che si festeggerà per due settimane - segna l'ingresso nell'Anno del serpente. I cinesi godono di un lungo periodo di festività, che diventa un'opportunità per condividere cene in famiglia, assistere a spettacoli tradizionali o far esplodere petardi e fuochi d'artificio. Durante il tradizionale periodo di 40 giorni prima, durante e dopo le vacanze, si prevede che in Cina saranno effettuati circa nove miliardi di viaggi di passeggeri interprovinciali, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Si prevede che i viaggi in treno e in aereo "raggiungeranno livelli record" durante gli spostamenti di massa di quest'anno, sempre stando a Xinhua.

Viaggiatori alla stazione ferroviaria di Guangzhou

Il ministero dei Trasporti ha affermato di aspettarsi 510 milioni di viaggi in treno e 90 milioni di viaggi in aereo durante il periodo. Secondo la compagnia ferroviaria nazionale, che ha aggiunto migliaia di treni per soddisfare la domanda, sabato 25 gennaio sarebbe stato il picco prima delle vacanze. Molte fabbriche hanno già chiuso per le vacanze, con i lavoratori e gli studenti che tradizionalmente tornano a casa prima del resto della popolazione.

La Cina si prepara a entrare nell'Anno del serpente

La data esatta del Capodanno lunare - chiamato in Cina anche Festa di Primavera - cambia ogni anno, ma solitamente cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, in occasione della prima luna nuova. Si tratta di un calendario diverso dal calendario gregoriano, che inizia come ben noto il primo gennaio. Nella tradizione, ogni anno prende il nome da uno dei 12 animali dello zodiaco cinese: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Secondo l'astrologia cinese, l'Anno del serpente è associato alla trasformazione, al rinnovamento e alla crescita spirituale. I serpenti sono noti per la loro capacità di cambiare pelle, simboleggiando il processo di lasciar andare il vecchio e abbracciare il nuovo