Ucraina, massiccio attacco su Kharkiv. Kiev: distrutti 6 caccia russi a Rostov

08:08

Yellen: conseguenze se la Cina aiuta la Russia

"Le aziende, comprese quelle della Repubblica Popolare Cinese, non devono fornire sostegno materiale alla guerra della Russia contro l'Ucraina, incluso il sostegno alla base industriale di difesa russa" e ci sarebbero "conseguenze significative se lo facessero". Lo ha affermato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, mettendo in guardia sulle conseguenze che ci sarebbero state se le imprese cinesi fossero state scoperte a sostenere la Russia nella guerra in Ucraina, dopo che Washington ha espresso la propria preoccupazione sul fatto che Pechino stesse aiutando la Russia a ricostruire la sua base militare di difesa.