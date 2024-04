Zelensky: “Stiamo finendo i missili”. Kuleba: “Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via”. Kharkiv ancora sotto attacco

07:40

Zelensky: "Turchia da sola non basta come mediatore"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - che ha detto di contare su un vertice per la pace, che si terrà in Svizzera in una data da concordare a breve - ha aggiunto che la mediazione della Turchia per la guerra da sola non basta. "Vogliono fare i mediatori. Ma il presidente Erdogan lo sa... Gli sono grato per tutto, ma deve sapere che la Turchia da sola non ci basta come mediatore. Per noi, il formato del vertice di pace è migliore", ha detto Zelensky, rilanciato da Ukrainska Pravda.