Diretta Ucraina, trovata fossa comune nel Donetsk: “Segni di tortura su molti corpi”. Tajani: “Ucraina in Nato e Ue a guerra finita”

Roma, 11 luglio 2024 – Fosse comuni sono state rinvenute ad Avdiivka, nella regione controllata da Mosca del Donetsk. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa russa Tass, che cita un deputato della Repubblica separatista popolare di Donetsk, si tratterebbe di “diverse dozzine di corpi di civili”, alcuni con addosso segni di tortura. Sono in corso le identificazioni e la ricerca dei parenti dei defunti.

Nel frattempo, a Washington, continua il summit della Nato, che vede impegnati i leader dei 32 paesi membri. Il tema centrale è proprio il conflitto in Ucraina: ieri il sostegno a Kiev è stato ribadito con la promessa di ulteriori aiuti militari. “La vittoria ci sarà quando i russi accetteranno di sedersi al tavolo della pace e di non continuare la guerra di invasione – ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha inoltre aggiunto che – Il destino di Kiev nella Nato è segnato: a guerra finita si lavorerà per accelerare i tempi, lo stesso discorso vale per l'Unione europea”.

La Cina ha risposto alle accuse piovute al summit Nato, che la vedrebbero aver giocato un ruolo chiave nell’aiutare la Russia nella sua aggressione all’Ucraina. “L’Alleanza atlantica dovrebbe smetterla di enfatizzare la cosiddetta minaccia cinese e di provocare scontri e rivalità”, ha dichiarato un portavoce di Pechino.

Le notizie in diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani al summit Nato di Washington (Ansa)