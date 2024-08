Una tregua che blocchi l’attacco dell’Iran: oggi i negoziati in Qatar, ma Hamas non ci sarà. Nuovi raid israeliani a Gaza

Roma, 15 agosto 2024 – Riprendono oggi in Qatar i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che dovrebbe far desistere l'Iran da un attacco a Israele. Netanyahu esige la liberazione immediata di 33 ostaggi. Hamas ribadisce che non prenderà parte ai colloqui. Ieri sera Biden e Harris sono stati informati degli sviluppi in Medio Oriente dal Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, mentre Trump ha sentito il premier israeliano. Oggi vertice Onu sullo Yemen.

Un cartello delle manifestazioni che chiedono la liberazione degli ostaggi israeliani

Intanto non si fermano i raid israeliani a Gaza, in particolare a Khan Younis con diversi morti e feriti.

LA DIRETTA