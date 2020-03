Roma, 6 marzo 2020 - Un'altra nave con italiani a bordo viene 'respinta' da un porto straniero. La Msc Opera salterà, in accordo con il governo maltese, lo scalo a Malta. Lo precisa in una nota Msc Crociere. Come annunciato dall'ufficio del primo ministro di Malta, Msc Crociere "ha accettato di modificare l'itinerario di Msc Opera per andare incontro alle richieste delle autorità locali di evitare inutili disordini pubblici. Questa sfortunata circostanza è stata generata a livello locale da un'errata informazione circolata a Malta in merito alle condizioni sanitarie di bordo". Continua così l'epopea delle navi con italiani da crociera a bordo.

Nave Costa Crociere bloccata in Thailandia

Una nave della Costa Crociere, Costa Fortuna, è stata ormeggiata a due miglia dl porto di Patong a Phuket in Thailandia. Secondo i media locali la nave che a bordo ha 1.631 passeggeri, di cui 173 italiani, e 984 membri dell'equipaggio sarebbe stata fatta ormeggiare in quanto le autorità sospettano casi di coronavirus. The Phuket News scrive che 64 italiani sarebbero positivi. Ma la compagnia fornisce dati diversi e rassicuranti: la nave ha a bordo 64 italiani "tutti sani". La Thailandia ha imposto restrizioni a causa del coronavirus allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave, comunica sempre la compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Anche il Madagascar ha imposto restrizioni e Costa Mediterranea ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles.

Spiega Costa Crociere: "A seguito di restrizioni imposte dal Governo della Thailandia nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti di nazionalità italiana che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni, la nave Costa Fortuna non ha potuto effettuare la sosta pianificata come da itinerario nel porto di Pukhet". La compagnia precisa che "la situazione sanitaria bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità. Costa Crociere è rammaricata dell'improvviso cambiamento di itinerario e conferma, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell'equipaggio è una assoluta priorità".

Attualmente, informa la compagnia, la Costa Fortuna è ripartita da Phuket e sta facendo rotta verso la Malesia. Probelmi anche per la Costa Mediterranea che non ha potuto effettuare lo scalo previsto a Nosy Be ed è in navigazione verso le Seychelles. "Anche in questo caso non ci sono soepssi a bordo".

Contagi, sfondata quota 100mila

Hanno sfondato la soglia di 100mila i casi confermati di coronavirus nel mondo (qui la situazione aggiornata in Italia) e oltre 3mila I morti: per la precisione 100.113 i casi positivi, 3.398 i deceduti in 91 Paesi del mondo. E' questo l'ultimo bilancio, peraltro che va aggiornato di ora in ora dell'epidemia del Covid-19 che sta cambianto il nostro pianeta. Le persone guarite sono oltre kla metà, 55.671. Il quadro è fornito dall'Università Johns Hopkins. A Pechino intanto sono stati segnalati quattro nuovi casi di coronavirus "importati" e secondo quanto hanno confermato le autorità cinesi tutti i casi sono collegati all'Italia. Tre infezioni "di ritorno" anche a Shanghai (dall'Iran). Le quattro persone sono attualmente ricovwerate nelle strutture mediche della capitale. E da oggi in Cisgiordania è stato procalamato da Abu Mazen lo stato di emergenza dopo che ieri a Betlemme erano stati accertati sette casi. Chiusi tutti gli accessi a Betlemme: lo ha deciso Israele "d'intesa con l'Autorità palestinese".

Italia centro del focolaio: polemica sulla mappa della Cnn

Stretta in Vaticano

Anche il Vaticano, dove si registra il primo caso positivo, affronta l'emergenza coronavirus: tra le nuove disposizioni, apprende l'Adnkronos, la Direzione sanità igiene del Governatorato chiede di "sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità". Chiesto anche il rispetto della distanza di un metro.

​In Europa il virus dilaga

Boom di casi in Francia e Germania. Primo morto in Olanda, a Rotterdam (qui tutti gli aggiornamenti sull'Europa).

Sala in inglese: "Rivediamoci a Milano"

Altri 30 morti in Cina

La Cina ha riportato 30 nuovi morti legati al coronavirus, 143 nuove infezioni e 16 cosiddetti «contagi di ritorno», i casi importati da persone arrivate nel Paese. Nel complesso, sono 3.042 le persone decedute in Cina per il Covid-19, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc). Messi in isolamento 311 passeggeri dall'Iran. A Pechino in quarantena qusi un abitante su 4. In osservazione a casa sono circa 825mila persone. Intanto alcuni vaccini potrebbero essere ammessi presto in Cina alla fase di sperimentazione clinica o all'uso di urgenza, addirittura ad aprile.

La mappa live del contagio

L'articolo prosegue sotto la mappa

Il resto del mondo

In Corea del Sud si sono registrati 196 ulteriori casi di positività per un totale di 6.284 (i decessi sono saliti a 42). Secodo casi in Argentina: si tratta di un ragazzio di 23 anni rientrato dall'Italia. Anche il primo caso è stato un cosiddetto "contagio di ritorno" sempre dall'Italia. Negli Usa, stando ad un bilancio della Cnn, i morti sono 14 a fronte di 228 casi accertati. Al via i test su una nave da crociera al largo di San Francisco. Il presidente Trump ha firmato un piano di emergenza da 8.3 miliardi di dollari: "I mercati azionari e Wall Street si riprenderanno. La Fed deve tagliare i tassi ancora di più".

A Taiwan musicista positivo a un concerto: 103 in quarantena. In Turchia Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato i partecipanti alle preghiere del venerdi ad evitare abbracci strette di mano previste dai riti islamici per evitare circolazione di virus e batteri e prevenire una eventuale diffusione del coronavirus, ancora non riscontrato in Turchia.

California in stato di emergenza

Primo contagio in Bhutan: è un americano arrivato dall'India. Per il Giappone non ha adottato restrizioni per chi arriva dall'Italia. L'ex viceministro degli Esteri dell'Iran Hossein Sheikholeslam è morto a causa del virus. Nel Paese ci sono 1.234 nuovi casi in sole 24 ore. E' morta anche una deputata. Gli ultimi dati parlano di 124 morti e 4.747 contagi. In Egitto 12 casi di persone a bordo di una nave che effettua crociere sul Nilo. L'allarme dopo il contagio di una turista. I dodici positivi sono egiziani che lavoravano sul battello. Intanto sul coronavirus si accende uno scontro diplomatico Tokyo-Seul sulle misure adottate dal Giappone. Previste "contromisure" coreane. In Africa primo caso accertato in Togo: è una donna che è stata in Europa (Francia, Germania e anche Turchia) prima di rientrare nel Paese attraverso il Benin.