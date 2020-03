Sacramento, 5 marzo 2020 - La California ha dichiarato lo stato di emergenza dopo la sua prima vittima da coronavirus. Al largo della costa californiana è in quarantena una nave da crociera con 3.500 persone a bordo: un 71enne è morto in un ospedale nei pressi di Sacramento, l'uomo era stato un passeggero della nave.

Negli Stati Uniti si contano almeno 150 casi di coronavirus, con 11 vittime, dieci delle quali nello stato di Washington, altro stato insieme alla Florida ad aver già dichiarato lo stato di emergenza.

Ieri il presidente Donald Trump ha paludito gli oltre 8 miliardi di dollari approvati dalla Camera dei Rappresentanti Usa per fronteggiare l'emergenza virus, provvedimento che dovrebbero passare il vaglio del Senato la prossima settimana. Trump esulta: la Casa Bianca ne aveva chiesti 2,5, "questa è una grande notizia per la salute, l'economia e per la nostra nazione". Il presidente Usa ha anche scherzato sul coronavirus e sulla sua difficoltà di non toccarsi la faccia per evitare di essere contagiato: "Non mi tocco la faccia da settimane! Mi manca", ha ironizzato il presidente durante un vertice alla Casa Bianca con i Ceo delle compagnie aeree e la dottoressa Deborah Birx, del team Usa che guida la risposta al coronavirus.

L'allerta maggiore ora è la Grand Princess, che rischia una sorte simile alla Diamond Princess (stesso armatore: Carnival), la nave da crociera rimasta per settimane in quarantena in Giappone dopo che decine di passeggeri sono risultati positivi al coronavirus. Il 71enne potrebbe aver contratto il virus in occasione della crociera sulla nave che l'ha portato da San Francisco al Messico e ritorno.

La Gran Princess con a bordo l'uomo poi morto a Sacramento, aveva ormeggiato a San Francisco il 21 febbraio, là migliaia di passeggeri erano sbarcati e la nave era poi ripartita per una crociera alle Hawaii. Si calcola che circa 62 passeggeri hanno fatto entrambe le crociere, in Messico e alle Hawaii, e ora sono stati confinati nelle loro cabine in attesa di test. La nave può ospitare 2.500 passeggeri e mille membri di equipaggio.