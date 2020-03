Torino, 6 marzo 2020 - Una coppia di anziani ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Medicina all'ospedale Molinette di Torino è risultata positiva al Coronavirus dopo un ricovero per quella che si pensava fosse un'influenza. L'intero reparto è stato chiuso, con medici e infermieri messi in quarantena e i pazienti spostati.

Marito e moglie, attorno agli 80 anni, non hanno comunicato all'ospedale che il figlio lavorava nella 'zona rossa' del lodigiano e che era venuto a far loro visita a Torino proprio in quei giorni.

Ieri le loro condizioni sono peggiorate e dagli accertamenti sono risultati positivi al Coronavirus. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure, compresa l'analisi del percorso dei pazienti dal loro arrivo in ospedale. La paziente è già stata trasferita all'ospedale Amedeo di Savoia, riferimento regionale per le malattie infettive mentre il marito, più critico, è ricoverato in rianimazione. Essendo degenti allettati, non ci sono rischi per gli altri ricoverati, che in termini precauzionali sono stati comunque spostati in altri reparti dell'ospedale. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza gli operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti.

A Bologna, il reparto di Urologia del Sant'Orsola è a regime ridotto perché uno dei nuovi contagiati ha subito un intervento ed è poi rimasto ricoverato in quel reparto.

In Toscana intanto, dove sono 23 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, ci sono anche due neonati contagiati: un bambino di tre mesi della provincia di Siena e una bambina di Massa portata al Meyer di Firenze.

Primo caso in Vaticano

Primo caso di contagio anche in Vaticano. "Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso", ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni.