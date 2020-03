Parigi, 6 marzo 2020 - Non solo Italia (qui gli aggiornamenti in tempo reale), l'epidemia del coronavirus Covid-19 dilaga ormai in tutt'Europa. Le notizie più preoccupanti arrivano dalla vicina Francia dove nel'Est del Paese si stra registrando un'impennata di casi (secondo il ministero della Salute sono 577 con 9 decessi) che pongono il Paese di Marcon (che ha visitato una casa di riposo) davanti alle stesse scelte prese in Italia.

E' stata decisa la chiusura di un centinaio di scuole nel dipartimento dell'Alto-Reno in seguito al boom di casi: 81 contagi confermati in appena 48 ore. Nel dipartimento dell'est della Francia viene inoltre decretato il divieto di contatti "tra giovani e persone anziane" nonché il divieto di raduni di oltre 50 persone. Il numero di persone contagiate dal coronavirus nell'Alto Reno si è moltiplicato per otto in 48 ore, ha annunciato in conferenza stampa il prefetto di zona, Laurent Touvet. E c'è un'altra reoccupazione: un medico di zona teme ormai che al raduno evangelico di 2.000 fedeli a Mulhouse, sempre nel dipartimento dell'Alto Reno dal 17 al 24 febbraio, possano essere rimaste contagiate fra le 500 e le 800 persone. "Fra 500 e 800 fedeli potrebbero essere stati contaminati", dice il medico Patrick Vogt, intervistato da BFM TV. "Centinaia e centinaia di telefonate arrivano ai numeri del pronto soccorso, molti sono guariti ma preoccupati di aver preso il coronavirus. Quasi tutti i partecipanti al raduno di Mulhouse presentano una piccola sindrome influenzale", dicono i sanitari.

E Macron durante la visita alla casa di risposo ha invitato i francesi a "non andare a visitare i parenti anziani. La nostra priorità è di difenderli". A propisto della chiusura totale delle scuole adottata in Italia il presidente francese ha affermato che misure simili "non sono sostenibili a lungo. Dobbiamo essere in grado di resistere". E ha ammesso: "L'epidemia ci sarà".

Che l'Europa sia molto preoccupata lo si ricava anche dalle parole della commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides: "E' il momento della solidarietà globale".

Intanto è di oggi la notizia che sono risultati positivi anche un deputato e un addetto alla buvette dell'Assemblea Nazionale. Il deputato è ricoverato in rianimazione.

Allarme anche in Germania

La Germania classifica ora anche l'Alto Adige come "zona a rischio" per quello che concerne la diffusione di coronavirus. Lo afferma il Robert Koch Institut, a maggiore autorita' tedesca nel campo dell'epidemiologia. Intanto sono cresciuti a 534 i casi di contagi. Sono 134 casi in più rispetto a ieri pomeriggio. La maggior parte delle nuove infezioni sono state segnalate in Nordreno Vestfalia, con 281 casi, seguito dal Baden Wuerttemberg con 91 casi e dalla Baviera con 79 casi. L'unico Land tedesco in cui finora il virus non è stato registrato è la Sassonia-Anhalt. A detta dell'autorevole istituto, la Germania non ha ancora raggiunto il picco del virus. "Non sappiamo ancora quando ci sarà, stiamo cercando di rallentarlo il più a lungo possibile", ha detto il presidente dell'Rki, Lothar Wieler. Comunque si prevede anche nei prossimi giorni e settimane "un progressivo aumento dei casi". a Heinsenberg, sempre Nordreno-Westfalia scuole chiuse fino a metà marzo. Il ministero degli Esteri sconsiglia i viaggi non essenziali in Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e a Vò', in Veneto. Il ministro della Salute dice: "Tutti prima o poi aerriveranno nella situazione in cui sono Iralia, Francia e Germania.

Quarta vittima registrata in Spagna: si tratta di uan donna di un centro anziani nei pressi di Madrid. Primo caso di contagio in Serbia. Chiusa una scuola elementare a Vienna. Primo morto in Olanda, a Rotterdam. Anche in Olanda cominciano a mancare le mascherine. Il ministro della Salute lancia un appello: "Serve solidarietà. Le misure nazionali restrittive non sono la soluzione". In Ungheria i casi sono saliti a 4. In Russia accertato un caso di "contagio" importato dall'Italia.

Affondano le Borse europee in mattinata, sui timori per la diffusione del coronavirus: Parigi, maglia nera, perde il 4,02%, Milano il 3,64%. In forte calo Londra con il 3,41% e Francoforte (-3,92%).