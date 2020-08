Roma, 30 agosto 2020 - In continua ascesa la curva di infezioni da Coronavirus nel mondo. A oggi sono risultate positive al Covid-19 oltre 25 milioni di persone. Sale anche il tragico bilancio dei decessi, arrivati a 842.500. In Europa, dove si parla di seconda ondata, l'attenzione è tutta ai numeri in crescita di Francia, Spagna e Germania. Parigi, che negli ultimi giorni sta vivendo un'impennata di casi, da domani predispone tamponi gratis per le strade della capitale. Intanto non si arresta l'espansione del virus nel resto del mondo. Gli Stati Uniti e il Brasile guidano la classifica: quasi 4 contagi su 10 sono stati accertati nei due Paesi. Segue l'India, alle prese con con 3.5 milioni di contagi e 63.500 decessi.

Francia

In Francia ieri sono stati segnalati 5.453 i nuovi casi, un lieve ribasso rispetto ai 7.379 del giorno precedente quando la Direzione generale della salute francese in una nota sottolineava: "La dinamica di progressione dell'epidemia è esponenziale", e Macron prospettava un nuovo lockdown. Comunque il Paese Transalpino sta vivendo un momento difficile con i contagiati variano tra i 5 e i 7mila di giorno in giorno, e 900.000 tamponi nell'ultima settimana. Così, per diminuire sui laboratori, dove ormai centinaia di persone chiedono il test anche senza sintomi e si mettono in fila anche per ore, il governo ha disposto da domani centri medici temporanei per praticare tamponi ai parigini nelle strade della capitale, in particolare davanti ai municipi degli arrondissement. Da domani, chiunque desideri fare il tampone, compreso chi non è assoggettato al sistema sanitario nazionale, potranno chiederlo in questi centri: la lsita sarà consultabile sul sito del Comune di Parigi. Tutto sarà gratuito e senza bisogno di ricetta medica.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna ha registrato 1.715 nuovi contagi (circa 600 in più rispetto a ieri) e un decesso per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie, stando a quanto riportato dalla 'Bbc'. I contagi dall'inizio dell'epidemia sono in totale 334.467 e i decessi 41.499.

Germania

La Germania registra un calo di casi con 785 nuovi positivi confermati, rispetto ai 1.479 annunciati ieri. L'Istituto Robert Koch (Rki) ha aggiornato il totale a 241.771 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con oltre 215 pazienti guariti. Il bilancio delle vittime è di 9.295, con sei decessi in più. La polizia di Berlino ha arrestato ieri 300 manifestanti durante le proteste contro le restrizioni del coronavirus nel Paese. Sono state circa 38.000 le persone scese in strada in città.

Usa

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati altri 46.886 casi di coronavirus, per un totale di 5.958.902 infezioni da inizio crisi. I decessi salgono di 1.014 nuovi morti, per un totale di 182.718 vittime legate alla malattia. Un migrante honduregno, che era in custodia dall'Agenzia federale per il controllo dell'immigrazione e delle frontiere (Ice) è morto in Texas di coronavirus, come riporta BuzzFeed. Il 50enne era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19 ed è morto per complicazioni respiratorie. Con questo sono già sei i detenuti dei centri Ice deceduti a causa della pandemia. Il migrante era detenuto presso il Joe Corley processing center di Conroe

Brasile

Il Brasile, a sei mesi dal suo primo caso ufficiale, ha toccato la soglia dei 120mila morti. Il più grande Paese dell'America Latina è il secondo più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti. A differenza dell'Europa e dell'Asia, il Brasile sembra bloccato da tre mesi con circa 1.000 morti quotidiani in media e molte differenze tra le regioni.

India

L'India segnala 78.761 nuove infezioni, un record mondiale di aumento giornaliero. L'India è la terza nazione più infetta al mondo con oltre 3,5 milioni di casi. Il record precedente di contagi giornalieri era degli stati Uniti il 17 luglio con 77.638 casi giornalieri.

Perù

La speranza di ottenere un vaccino contro il Covid-19 in Perù è così forte che in soli dieci minuti si sono registrati tremila volontari per i test clinici. Due vaccini del laboratorio cinese Sinopharm, in fase tre dei test, saranno testati in Perù, il Paese con il più alto tasso di mortalità al mondo, su un totale di seimila volontari, metà dei quali si è iscritta tramite un link.

Il Perù ha toccato le 640.000 infezioni, con 9.474 casi in più nelle ultime 24 ore. Finora confermati 639.435 contagi, mentre il bilancio delle vittime è stato di 28.607.

Russia

La Russia nelle ultime ore ha registrato 4.980 casi, un lieve aumento rispetto ai 4.941 del giorno precedente. Il totale sale a 990.326. Registrate 68 vittime, una flessione rispetto alle 111 di ieri, portando il totale a 17.093 decessi.

Cina

Da 14 giorni consecutivi la Cina non registra casi 'locali' di coronavirus. Nelle ultime 24 ore solo nove infezioni, scovate tra i viaggiatori provenienti dall'estero, i cosiddetti casi 'importati'.

Altri Paesi

In Iran altri 103 decessi nelle ultime 24 ore, un dato leggermente più basso dei 110 decessi registrati ieri. I nuovi casi sono 1.754. I dati aggiornati portano a 21.562 morti e 373.570 casi. L'Argentina ha superato i 400.000 contagiati, registrando un record di 9.230 nuovi casi in 24 ore e 82 morti. Il bilancio nel Paese sudamericano di 8.353 morti per 401.226 casi. In Montenegro stamane alle 7 (stessa ora italiana) e con strette misure di prevenzione anti-Covid si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari. La Tunisia segnala altri 111 nuovi contagi che portano a 3.572 il totale dei casi. I decessi salgono a 76.