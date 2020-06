Roma, 28 giugno 2020 - Se l'Italia prova a tirare un respiro di sollievo per l'emergenza Coronavirus (il bollettino di ieri contava solo otto morti e nuovi casi in calo), lo stesso non possono ancora fare tanti altri Paesi dove la pandemia continua a correre. Gli Stati Uniti ad esempio hanno superato i 2,5 milioni di casi di contagio e le vittime, secondo la Johns Hopkins University, sono 125.434.

Allarme In Brasile, dove si contano oltre 38.000 nuovi casi e 1.109 morti nelle ultime 24 ore. Il Paese sudamericano conta al momento un totale di 1.313.667 di casi confermato e 57.070 vittime ed è il secondo al mondo per numero di morti e per numero di contagi, dopo gli Usa. E in tutta l'America Latina i nuovi casi sono stati più di 63mila, per un totale di 2,42 milioni. La Colombia (+4.149) supera la Cina per numero complessivo di infettati, ora a 88.591.

Stati Uniti

Dodici Stati americani hanno frenato la riapertura dopo il lockdown per arginare la diffusione del Covid-19. La nuova ondata di contagi ha costretto Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina, Texas e Washington a rivedere le proprie strategie di de-confinamento.

Cina

La Cina ha registrato altri 17 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui tre 'importatì e 14 di origine interna a Pechino: lo ha reso noto la Commissione nazionale perla Sanità (NHC). Secondo la NHC, riporta la Cnn, la Cina registra ad oggi un totale di 83.500 contagi e 4.634 morti.

Messico

Sono 22 i giocatori risultati positivi al Covid-19 nel club messicano Cruz Azul. Sono tutti asintomatici e 8 riguardano la squadra maschile e 14 quella femminile, secondo quanto riferito dalla Lega messicana.

Iran

Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie in determinate zone del Paese a partire dalla prossima settimana e ha dato alle province più colpite dalla nuova ondata di Covid-19 il via libera per reintrodurre misure restrittive. L'Iran ha riferito i suoi primi casi il 19 febbraio scorso e da allora ha lottato per contenere l'epidemia con il bilancio delle vittime che ha superato quota 10mila e il numero di contagiati oltre 220mila. I dati ufficiali hanno mostrato una traiettoria crescente in nuovi casi confermati dall'inizio di maggio.