Washington, 31 agosto 2020 - L'epidemia di Coronavirus ha superato i 25 milioni di casi nel mondo. I numeri forniti dalla Johns Hopkins University sono sempre più allarmanti: 25.222.709 contagi, e 846.395 decessi per le complicanze legate all'infezione. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre sei milioni di casi e più di oltre 183 mila morti. Il Brasile è secondo con circa 3,85 casi e 120.260 morti. Cresce ancora anche l'India, che registra più di 80mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.621.245 infezioni e 64.469 vittime. L'Europa è alle prese con numeri inferiori, ma non meno allarmanti perchè delinenano una seconda ondata di contagi, dopo i vantaggi dei lockdown, che arriva proprio dalle riaperture, dai viaggi e dalle vacanze. Francia, Spagna e Germania, ma anche Italia, vedono un preoccupante ripresa dei casi, e qualcuno parla già di nuove quarantene. Invece la Russia annuncia che da novembre sarà possibile vaccinarsi, con la consegna dei grandi lotti del medicinale biologico.

Usa

Negli Stati Uniti casi di contagio sono più di 6 milioni, scrive il New York Times. Il numero delle vittime è di oltre 183 mila. Nelle ultime 24 ore il numero più alto di casi è stato registrato nell'Iowa, in Minnesota, nel Nord Dakota e nel Sud Dakota.

India

Il Coronavirus in India corre veloce: sono più di 80mila (80.092) i casi registrati nelle ultime 24 ore nel Paese. Il quotidiano 'Times of India' sottolinea che si tratta del record per maggiore incremento di contagi in un giorno al mondo, battuto il record sempre indiano stabilito ieri (78.761). Il tasso di crescita delle infezioni nell'ultima settimana è del del 13,1 per cento. Crecono anche i morti, l'India ha superato il Messico per numero di decessi, in termini assoluti, con un bilancio complessivo di 64.469 vittime. Il totale delle infezioni è a quota 3.621.245. Ieri è stato il quinto giorno consecutivo con oltre 75.000 contagi.

Messico

Il Messico ha registrato 4.129 nuovi casi e 339 ulteriori decessi. Il bilancio complessivo dei contagi a quota 595.841 e quello dei morti a 64.158.

Russia

A novembre sarà possibile vaccinarsi contro il coronavirus in Russia. Infatti i grandi lotti del vaccino russo anti Covid-19 saranno consegnati a settembre, ha reso noto il ministro della sanità russo Mikhail Murashko ai medici della regione di Irkutsk. "La consegna di grandi lotti del vaccino inizierà già a settembre. Si stanno formando gruppi di monitoraggio post-registrazione, più di 2.500 persone sono già state reclutate e il loro numero totale raggiungerà le 40.000 unità. Un certo numero di altri vaccini sono in fase di registrazione. Raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre. Sarà possibile vaccinarsi contro l'influenza e il nuovo coronavirus in tempi diversi", queste le parole di Murashko, riportate da Interfax.

Germania

Nelle ultime 24 ore in Germania registrati 610 nuovi casi, rende noto il Robert Koch Institute (Rki). Sale a 242.381 il totale delle persone contagiate, mentre sono 9.298 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al virus, tre in più da ieri.

Malta

Malta conta la sua dodicesima vittima del Covid-19. Un uomo di 86 anni è morto dopo essere risultato positivo. Si tratta della seconda morte in due giorni. Appello del govenro ai cittadini affinchè continuino a seguire le norme per la prevenzione del contagio.

Gb

Peggiora la situazione nel Regno Unito che ieri ha registrato 1.715 nuovi casi, il dato più alto numero di infezioni giornaliere dal 4 giugno scorso. Si segnala anche un morto. Il bilancio complessivo dei contagi nel Paese è salito a quota 336.670, mentre i morti sono 41.586.

Russia

In Russia 4.993 casi di coronavirus in 24 ore, per un totale di 995.319 casi. Mosca segnala 685 nuovi positivi, mentre San Pietroburgo 188 e la regione di Mosca 146. Sono 83 i nuovi morti, per un totale che sale a 17.176. Le guarigioni in 24 ore sono state 2.405, per un totale di 809.387.

Altri Paesi

Il Giappone ha registrato altri 603 casi e 15 morti. Nel Paese del Sol Levante il bilancio complessivo dei contagi è a quota 68.577 e quello dei decessi a 1.297. Nella sola Tokyo sono stati segnalati 148 contagi, in calo rispetto ai 247 di sabato, nella capitale nipponica da inizio pandemia si sono registrati 20.717 infezioni. L'Australia spera davanti a meno di 100 nuovi casi, è per la prima volta in due mesi. La seconda ondata epidemica si è concentrata nella regione di Melbourne. Lo stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, è passata da oltre 700 contagi a fine luglio, a solo 73 nuovi casi. Ma è emerso un focolaio in un centro di detenzione minorile a Brisbane. In Australia il totale dei positivi da inizio crisi è di quasi 26.000 casi e in cui 652 persone sono morte. La Tunisia nelle ultime 24 ore ha denunciato altri 113 nuovi contagi, che portano a 3685 il totale. I decessi sono fermi a 76. L'Indonesia ha segnalato ieri 2.858 nuovi contagi. Nel Paese sono 100 i medici deceduti per il Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 172.053 casi e 7.343 decessi. In Colombia sono 8.024 i nuovi casi e 300 i morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese sudamericano è a quota 607.938 e quello dei decessi a 19.364. Nelle Filippine si registrano oggi 3.446 nuovi casi e 38 morti. Il bilancio complessivo dei contagi è a quota 220.819 e quello dei decessi a 3.558.