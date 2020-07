Washington, 7 luglio 2020 - La vittoria sul coronavirus sembra ancora lontana in molti Paesi del mondo. Gli Stati Uniti, i più colpiti, hanno superato quota 130 mila decessi, e nelle ultime ore hanno registrato altri 55mila casi. Nonostante ciò il presidente Donald Trump vuole riaprire le scuole in autunno, e su Twitter afferma: "Il Tasso di Mortalità per il Virus cinese negli Usa è all'incirca il più basso al mondo", e aggiunge: "le morti negli Usa sono in discesa, un calo di dieci volte dal picco pandemico", dando il merito l'idrossiclorochina, il farmaco da tempo utilizzato nelle malattie reumatiche, sulla cui efficacia il mondo scientifico è diviso. Il secondo Paese ha pagare il prezzo più alto in termini di vite e di contagi è il Brasile, dove il presidente Jair Bolsonaro, più volte contrario a lockdown e mascherine, ora ha la febbre e attende l'esito dei tamponi. E mentre la Cina esulta per i zero casi di contagio a Pechino, per la prima volta dall'11 giugno, cioè dallo scoppio del focolaio al mercato (8 infetti a livello nazionale), la vicina India, con cui sono in corso tensioni ai confini, è salita al terzo posto per positivi e morti. New Delhi ha registrato oltre 1.000 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, superando i 100.000 casi, e 3.000 vittime. Da ieri l'India, con quasi 700mila contagi e 20.000 vittime ha superato la Russia, e il governo lancia la sfida impossibile: il 15 agosto il vaccino. Invece l'Australia corre ai ripari da un aumento degli infetti mettendo in quarantena oltre cinque milioni di persone a Melbourne, la seconda città del Paese.

Usa

Gli Stati Uniti hanno registrato 325 vittime nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bilancio fornito dalla John Hopkins University. Il numero complessivo delle infezioni nel Paese sale così a quasi tre milioni: 2.936.077. I decessi sono almeno 130.285. L'epidemia continuaa crescere in 32 Stati su 50.

Brasile

Il presidente del Brasile ha rivelato di avere sintomi della malattia, e si è sottoposto ai test per scoprire se ha contratto il coronavirus. Lo stesso capo di Stato aveva rivelato di avere i sintomi della malattia, tra cui 38 di febbre. In una nota del ministero delle Comunicazioni si legge: "Il presidente Jair Bolsonaro ha effettuato i test per il Covid-19 in un ospedale di Brasilia nella notte di oggi, 6 luglio". "Il risultato uscirà martedì 7 luglio. Il presidente presenta, in questo momento, un buono stato di salute ed è a casa sua", conclude la nota. L'esito del test, secondo i media carioca, si avrà attorno alle 12 orario di Brasilia (le 17 in Italia, ndr).

Bolsonaro ha anche annullato i suoi impegni pubblici della settimana, e ha invitato i suoi supporter a mantenere le distanze. Secondo 'Folha de Sao Paulo' Bolsonaro ha iniziato ad assumere la clorochina, un medicinale su cui ci sono state molte polemiche, e che ha costretto alle dimissioni a maggio del ministro della Sanità del Brasile di allora.

Morti e contagi, ma il Paese con più coppe del mondo in bacheca scalpita per il calcio, e la Confederazione brasiliana, Cbf, ha annunciato lunedì che il campionato riprenderà il 9 agosto, dopo la lunga interruzione. La serie B dovrebbe iniziare l'8 agosto. Al momento si gioca già, e solo, il campionato dello Stato di Rio de Janeiro. Ma c'è il dubbio per le squadre del del campionato paulista, il più importante torneo regionale del Brasile con le squadre del Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e Sao Paulo, infatti il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, ha dichiarato che le squadre del suo Stato non avrebbero partecipato al torneo nazionale fino a compimento del campionato regionale.

Australia

Per sei settimane oltre 5 milionio di persone residenti a Melbourne, Australia, dovranno restare in casa. Nella seconda città del Paese è stato ripristinato un blocco parziale dopo l'aumento del numero di casi di coronavirus. Il lockdown inizierà alla mezzanotte di mercoledì.

Cina

Zero casi a Pechino, che tira un sospiro di sollievo per la prima volta dall'11 giugno, cioè dallo scoppio del focolaio al mercato all'ingrosso di generi alimentari Xinfadi. A livelllo nazionale sono solo otto i nuovi casi di contagio, tutti provenienti dall'estero. Nella capitale però si è registrato un solo caso, un asintomatico, categoria che viene conteggiata a parte rispetto ai contagi accertati

India

Preoccupa la situazione di New Delhi, che nelle ultime ore conta oltre 1.000 nuove infezioni,portando il contaggio totale a 100.000 casi dall'inizio della pandemia, con più di 3.000 le vittime. La nota positivi che i tre quarti dei pazienti sono riusciti a guarire, sottolinenao le autorità localiù. L'India in tutto ha 700mila contagi e 20.000 vittime. Anche se per molti ricercatori è assurdo pensare di verificare la sicurezza ed efficacia di un vaccino in meno di 2 mesi, l'India di averne uno per il 15 agosto. L'Accademia Indiana delle Scienze definisce la decisione del governo "irragionevole e senza precedenti". Solo la settimana scorsa il governo indiano ha dato a due aziende, Bharat Biotech e Zydus Cadila, l'autorizzazione a iniziare la fase I e II della sperimentazione clinica sui loro vaccini.

Pakistan

Nelle ultime 24 ore il Pakistan ha registrato 77 morti, facendo salire il numero dei decessi totali a 4.839. Le nuove infezioni sono 2691, per un conteggio da inizio emergenza di 234.509 casi. Il numero di persone guarite è di 134.957, di cui 3.308 nelle ultime 24 ore. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, parlando con il premier Imran Khan, ha riconosciuto "la tendenza positiva nella riduzione della malattia in Pakistan".

Messico

Peggiora anche il Messico, che ieri aveva 480 nuovi decessi, aggiornando a 31.119 il bilancio totale delle vittime. I nuovi casi sono 4.902, per un totale di 261.750. Sabato, il Messico ha superato la Francia per numero di morti diventando il quinto Paese al mondo per decessi.

Argentina

Lunedì l'Argentina ha dichiarato 75 vittime, il suo record giornaliero. Il numero dei morti dall'inizio della pandemia è di 1.582, con 80.434 contagi. Buenos Aires e la sua regione metropolitana, dove vivono 14 milioni di persone, registra oltre il 90 per cento dei contagi. Le autorità hanno deciso di ricorrere a un rigido lockdown dal 1 al 17 luglio per tentare di contenere la diffusione del virus.

Sudafrica

Oltre 200mila casi accertatio di Covid-19 in Sudafrica, secondo la stampa del Paese soltanto quattordici Stati hanno registrato un numero maggiore di contagi. I nuovi casi sono 8.975, per un totale nazionale di 205.721, portando il Sudafrica a superare la Germania come numero di infetti. E il trend è negativo, infatti il 6 giugno c'erano 45.973 persone malate, ora, un mese più tardi, ce ne sono altre 159.748.