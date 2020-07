Roma, 7 giugno 2020 - E' in arrivo un nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni i dati hanno oscillato intorno ai 200 contagi giornalieri, mentre il numero del decessi è sceso, talvolta, sotto le 10 unità (Qui il bollettino di ieri). La situazione pare sotto controllo, mentre resta l'allerta per l'insorgere di nuovi focolai. Gli ultimi, in ordine cronolgico, sono quelli nel Mantovano, con 70 lavoratori positivi e 200 in quarantena tra macelli e salumifici, e all'ospedale di Rimini dove si contano 8 contagiati e la situazione risulta "circoscritta", assicura la Ausl. Oggi, intanto, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato, in accordo con la Farnesina, lo stop ai voli dal Bangladesh. Una sospensione di una settimana dopo che si sono registrati almeno 21 casi di Covid-19 tra i passeggeri di un volo speciale Enac atterrato ieri a Dacca. "Dopo tanti sacrifici, dobbiamo evitare i contagi dall'estero", ha detto Speranza. E durante questa settimana si studieranno nuove misure "cautelative" per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Covid, i dati del 7 luglio

Qui, non appena verrà diffuso dal ministero della Salute, riporteremo in tempo reale il bilancio aggiornato con contagi, morti e guariti.

Toscana

Sono 19 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana (10.306 da inizio emergenza). In regione si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 84 anni. I dati sono accertati alle ore 12 di oggi. Undici dei nuovi casi risultano essere collegati tra di loro e costituiscono un cluster (concentrazione) emerso attraverso l'attività di tracciamento effettuata dai servizi territoriali negli ultimi 2 giorni.

I numeri delle Regioni

Qui, intorno alle 17:30, la tabella in Pdf

Le altre notizie di oggi

Allarme in Brasile per il presidente Jair Bolsonaro. "Ho sintomi del Covid", ha detto questa mattina. Attesa per gli esiti del tampone a cui è stato sottoposto, mentre nel pomeriggio è lo stesso Bolsonare a rassicurare sulle sue condizioni: "Sto meglio, anche la febbre è scesa". Situazione sempre critica negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore si registrano 55mila casi, mentre le vittime hanno superato quota 130mila. Zero contagi a Pechino, non accadeva dall'11 giugno. E mentre l'India annuncia di avere pronto un vaccino "entro il 15 agosto", l'Australia corre ai ripari e rimette in lockdown 5 milioni di persone a Melbourne. Secondo un calcolo di France Press, sono oltre 200mila i morti per Coronavirus in Europa (200.005).