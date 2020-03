Roma, 7 marzo 2020 - E' ormai un'emergenza planetaria, quella del coronavirus Covid-19 (qui gli aggiornamenti dell'Italia). Sono oltre 100mila i contagiati e oltre 3mila morti.

Al largo della California sono risultate positive 21 persone a bordo della nave da crociera Grand Princess bloccata da mercoledì 4 marzo al largo delle coste californiane. Preoccupazione per un gruppo di italiani a bordo. In particolare sono 32 i nostri connazionali a bordo della nave Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti informate. 31 sono membri dell'equipaggio, uno è un passeggero. Nessuno dei connazionali risulta tra i 21 contagiati dal coronavirus. La Grand Princess arà dirottata su un porto non commerciale questo weekend e lì i 3.533 passeggeri e l'equipaggio saranno sottoposti al test del coronavirus dopo che 21 sono risultati contagiati. Lo ha annunciato il vice presidente americano Mike Pence, commissario straordinario per l'emergenza.

L'unità di crisi della Farnesina segue la vicenda come segue la vicenda della Costa Fortuna alla quale la Malesia ha negato l'attracco. Lo rende noto la stessa compagnia sottolineando che "a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal Governo della Malesia all'arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang come da itinerario programmato". La nave, dice ancora la Costa, sta facendo ora rotta verso Singapore. Un battello da crociera sul Nilo è stato messo in quarantena perché 12 persone erano risultate positive.

Usa, aumentano i morti

Anche gli Stati Uniti devono far fronte alla minaccia. Sono saliti a 282 i casi di infezione da coronavirus negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, citando dati dei Centri federali per il controllo delle malattie e prevenzione. Di questi casi, 49 riguardano persone di ritorno da un viaggio all'estero, mentre 233 sono le persone contagiate senza aver lasciato il Paese. Gli Stati in cui si e' registrato almeno un caso sono 23. Di questi, tre hanno proclamato lo stato d'emergenza: Washington, California e lo stato di New York. Due decessi in Florida, il totale sale a 16. Primo caso in South Carolina: toernava dall'Italia. Al largo della California positive 21 persone a bordo della nave da crociera Grand Princess bloccata da mercoledì al largo. Primo caso anche alle Hawaii: si tratta di una persona che era a bordo della Gran Princess.

In Belgio sono segalati altri 60 casi che portano il totale a 169: "Constatiamo sempre più infezioni locali". La stessa cosa che per esempio sta succedendo in Germania. In Austria i casi di positività sono 74, 9 in più di ieri. L'Austria ha disposto controlli sanitari una tantum ai valichi di frontiera con l'Italia. Bloccati i collegamenti tra l'aeroporto di Vienna e gli scali di Milano e Bologna. In Svizzera è salito a 228 il numero di casi confermati (un decesso). La malattia è stata segnalat in 20 cantoni, fra cui il Canton Ticino dove si registrano 24 casi confermati. La Francia (chiuse 100 scuole nell'Alto Reno) il bilancio aggiornato parla di 716 casi e 11 morti). I raduni di oltre 5mila persone sono vietati fino a metà aprile:originariamente lo erano fino a fine maggio. Rinviata Scozia-Francia del torneo Sei Nazioni di rugby. Con 45 casi su una popolazione di 300mila abitanti l'Islanda ha dichiarato lo stato di emergenza: la gran parte tornava da settimane bianche in Austria e Italia.

Primo caso a Malta: è una 12enne italiana

Malta conferma il primo caso di coronavirus: si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute maltese Chris Fearne, citato dal Times of Malta. La ragazza e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La ragazza ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena. «I loro contatti con altre persone sono stati minimi», ha detto Fearne.

Il clima alle Maldive è peraltro sereno: lo racconta Pablito Rossi, eroe del Mundial vinto nel 1982, che con la moglie è appena tornato dalle Maldive poco prima del blocco agli italiani: "L'atmosfera lì è assolutamente serna e non si respira certo un clima di diffidenza per chi viene dal nostro Paese". I coniugi Rossi hanno rinnovato la loro promessa nuziale con una suggestiva cerimonia sulla spiaggia.

In Cina il 70% di guarigioni

La Cina ha registrato 28 ulteriori decessi legati al nuova coronavirus - tutti nella provincia dell'Hubei - e 99 nuovi contagi, di cui 74 nella provincia dell'Hubei. È l'ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) sui dati aggiornati al 6 marzo. Il totale dei decessi a livello nazionale sale dunque a quota 3.070. Il totale di contagi sono saliti a quota 80.651: le guarigioni, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), sono salite a 55.404, sfiorando il 70%. Il surplus commerciale con gli Stati Uniti segna un - 40%.

Fuggono dalla quarantena: fermate alla frontiera

Diverse persone hanno violato la quarantena imposta dalle autorità di Hong Kong e hanno tentato di lasciare l'isola. Lo ha reso noto la ministra della Salute, Sophia Chan. Lo riporta la Cnn. "Diciassette persone hanno cercato di lasciare la citta' ma sono state fermate alla frontiera dagli agenti dell'immigrazione e sono stati portati nelle strutture governative per la quarantena", ha spiegato. Due persone sono state già accusate e le altre sono sotto indagine.

La Corea del Sud

La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

Il resto del mondo

Nuovi casi sono segnalati in Afghanistan nella provincia di Herat. Sale il bilancio in Iran, uno dei Paesi più colpiti. Altri 12 morti: il totale è salito a 145. Dei circa 16mila casi di sospetto contagio: 5.823 sono stati accertati e 1.669 guariti.

La mappa live del contagio